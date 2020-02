Bayonetta Remastered

Bayonetta est un beat'em up survolté dans lequel vous incarnez la sorcière éponyme. Sortie d'un long sommeil de plusieurs centaines d'années il y a de cela maintenant 20 ans, Bayonetta n'a presque plus aucun souvenirs de sa vie d'avant. Cerise sur le gâteau, des envoyés de Dieu semblent lui en vouloir particulièrement, la traquant au quotidien pour l'envoyer en Enfer. Aidez Bayonetta à en apprendre plus sur son passé et sur une mystérieuse conspiration à laquelle elle semble liée...