Tower of Fantasy : Nan Yin débarque dans l’Action-RPG en monde ouvert

La flûtiste ténébreuse

Level Infinite et Hotta Studio annoncent donc l’arrivée prochaine de Nan Yin en tant que nouveau simulacre jouable (et déjà présentée en tant que boss dans la version 3.4). Cette mystérieuse joueuse de flûte sera disponible sur le free-to-play le 21 novembre prochain.

Pour nous la présenter proprement, l’éditeur nous propose une vidéo de présentation et quelques détails sur son passé. Il fut un temps où Nan Yin dirigeait le Yuheng à Villemarais, occupant la position de dame Baihu. Ce rôle lui a valu une grande admiration des résidents du domaine 9. Cependant, il y a deux ans, elle a mystérieusement disparu lors d’une expédition solitaire dans les ruines de jade noir. Aujourd’hui, elle réapparaît, non plus en alliée, mais en adversaire. Implacable, distante et enigmatique, Nan Yin manipule les morts avec sa flûte. Possédant un sixième sens inhabituel, elle est désormais l’une des figures les plus craintes du domaine 9.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS , Android et depuis peu sur PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter tous nos guides pour en savoir plus sur le jeu.