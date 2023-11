Tower of Fantasy prépare déjà sa mise à jour 3.4, Papillon dans l’Abîme

Un affrontement périlleux en vue

Cette mise à jour nous propose d’explorer un peu plus en profondeur Villemarais en découvrant ses secrets et son histoire la plus enfouie, tout ça dans le but de combattre l’Obscurité. On y fera la rencontre d’un nouveau boss, Nan Yin, qui est l’entité l’a plus puissante du domaine 9, tandis qu’une autre menace répondant au nom de Merbelle viendra aussi nous mettre des bâtons dans les roues. On découvre tout cela dans ce nouveau trailer de gameplay, qui met en avant ce qui nous attend dans l’intrigue principale du jeu, avec des jolis décors à visiter.

