Tower of Fantasy : L’action-RPG en monde ouvert et free-to-play disponible sur PS4 et PS5 avec 130 invocations gratuites

Les festivités sont lancées pour l’anniversaire du jeu

Dans le monde des jeux en monde ouvert de type gacha, Tower of Fantasy est l’un des poids lourds du marché. Avec son arrivée sur les consoles PlayStation, il entend bien conserver sa place en tant que l’un des jeux free-to-play les plus populaires du moment, d’autant plus qu’il va fêter sa première année d’existence en Occident. Un jeu en constante évolution qui a lancé il y a peu sa version 3.1, qui célèbre justement les festivités de cet anniversaire tout en apportant une nouvelle map (Domain 9) et de nouveaux personnages, dont Ming Jing.

Un nouveau trailer mettant en avant les mérites de la version PS5 a été publié dans la foulée. On y retrouvera un framerate pouvant monter jusqu’à 120 images par seconde, mais aussi une compatibilité avec les retours haptiques de la manette, pour plus de sensations.

Se lancer dans l’aventure maintenant est probablement le bon moment puisque les joueurs et joueuses PlayStation pourront profiter d’événements exclusifs pour le lancement de cette version, avec en tout 130 invocations gratuites à récupérer en complétant toutes les activités.

De plus, depuis le 6 août dernier et jusqu’au 4 septembre, vous pouvez tenter d’obtenir des Simulacres (de nouveaux personnages) via une bannière spéciale réunissant 14 personnages. Et s’il vous en faut plus, notez que les Twitch Drops sont désormais activés chez vos streameurs préférés pour tenter de gagner de nombreux cadeaux, allant même jusqu’à des bon d’achat PlayStation ou à un casque PlayStation VR2.

Tower of Fantasy est aussi disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides pour en savoir plus sur le jeu.