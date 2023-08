Tower of Fantasy : La mise à jour 3.1 et les festivités pour l’anniversaire seront là le 8 août

Ming Jing arrive en fanfare

Lancé le 11 août dernier, Tower of Fantasy est un action RPG en monde ouvert disponible en free-to-play avec une mécanique gacha très similaire à Genshin Impact. Souvent comparé à ce dernier avant son lancement, il propose néanmoins une approche différente de ses affrontements avec un système d’armes à équiper (les Simulacres).

Enorme succès à son lancement, le titre a cependant connu une baisse d’activité au fil des premiers mois. Il faut dire que les développeurs voulaient absolument rattraper la version chinoise, bien en avance sur les mises à jour, ce qui a engendré un rythme assez fou pour la publication des nouveautés contenus : les mises à jour et les nouveaux personnages se sont enchaînés, laissant surtout de côté les joueurs et joueuses free-to-play qui n’étaient pas prêt à suivre la cadence pour les tirages.

Cependant, depuis la 3.0, le rythme s’est un peu calmé et le free-to-play est plus accueillant que jamais. L’avantage de ce rythme effréné, c’est qu’aujourd’hui, c’est sans doute le meilleur moment pour se lancer puisqu’il dispose de nombreux contenus et beaucoup de choses à faire. La 3.0 est sortie il y a peu avec une tonne de nouveaux intéressantes. Désormais, on attend la version 3.1.

Cette nouvelle mise à jour était déjà connue et l’on savait qu’elle allait arriver le 8 août prochain, aux côtés des versions PlayStation. Elle accueillera la suite de l’histoire, de nouveaux recoins à explorer, mais aussi un nouveau simulacre, Ming Jing, premier visiteur du Domaine 9. Il est alors à l’honneur d’une nouvelle longue vidéo de présentation, où l’on peut en savoir un peu plus sur son histoire tout en profitant d’un peu de gameplay.

Le 1er anniversaire réserve des surprises

Mais la mise à jour 3.1 ne se contentera pas des nouveautés et des versions consoles, elle permettra aussi de lancer les festivités liées au premier anniversaire. Des événements limités seront alors proposés aux explorateurs mais ce que l’on attend le plus, ce sont bien sûr les récompenses : des cadeaux pour les joueurs du 8 août au 4 septembre, qui permettront de récupérer plus de 70 tirages gratuits. Il semblerait qu’un skin pour Mi-A soit également de la partie.