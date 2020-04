Tour de France 2020 sortira aussi sur PC cette année

Chaque année, le cyclisme est mis à l’honneur avec les licences Pro Cycling Manager, actuellement en phase bêta, sur PC et Tour de France sur consoles. Cette règle va être légèrement modifiée puisque, en plus de sortir sur PlayStation 4 et Xbox One le 4 juin prochain, Tour de France 2020 sera disponible plus tard sur PC.

La Grande Boucle en vue subjective

Parmi les nouveautés annoncées de cette édition 2020, les joueurs pourront courir la Grande Boucle en vue à la première personne. L’éditeur Nacon et le studio de développement Cyanide ont aussi révélé que la mythique épreuve de 266 km Liège-Bastogne-Liège sera de la partie. L’interface a également été repensée « pour une meilleure anticipation du parcours et de la progression des concurrents », le mode Contre-la-montre a été enrichi et l’IA devrait être plus réaliste.

Tour de France 2020 sera commercialisé sur PlayStation 4 et Xbox One le 4 juin, soit le même jour que Pro Cycling Manager 2020, et plus tard cette année sur PC.