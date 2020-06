A chaque année son épisode annuel du Tour de France et de Pro Cycling Manager. Malgré l’annulation physique de l’événement, les studios Cyanide proposent tout de même leur itération habituelle. On notera que cette année, le Tour de France 2020 sortira également avec une version PC. Voici où trouver les jeux au meilleur prix.

Où trouver le jeu Tour de France 2020 pas cher ?

 

Comme très souvent, on vous propose de découvrir le meilleur tarif pour les nouvelles sorties jeux vidéo. Tout d’abord, Tour de France 2020, prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, qui sort le 4 juin. Vous trouverez un comparateur juste au-dessus qui vous permettra de savoir où se trouve le jeu au meilleur tarif.

Cette box est mise à jour régulièrement, quasiment en temps réel. Vous pouvez donc savoir chez quel revendeur le titre se vend au plus bas prix. Bien sûr, il ne s’agit que des versions physiques et des revendeurs en ligne, on ne peut que vous conseiller d’aller voir un magasin local pour comparer. A l’heure où sont écrites ces lignes, on peut ainsi le trouver à 49.99€ à Leclerc, Micromania et la Fnac.

Où trouver le jeu Pro Cycling Manager 2020 pas cher ?

Place désormais à Pro Cycling Manager 2020 – ou PCM 2020 de son petit nom. L’opus basé sur le Tour de France mais en plus profond et avec une composante gestion bien plus poussive, ne sort que sur PC mais arrivera également à la date du 4 juin. Même procédé, le comparateur ci-dessus vous permet de trouver la version boîte au meilleur tarif. Leclerc, Amazon et La Fnac le proposent à 39.99€.

En numérique, vous pourrez le prendre directement sur Steam ou bien passer par Gamesplanet, qui propose souvent un prix remisé pour les sorties majeures. Bien sûr, on vous proposera des tests complets pour leur sortie respective.