Pro Cycling Manager 2020 ouvre les inscriptions pour la bêta

Comme chaque année, les fans du Tour de France vont pouvoir se consacrer à leur passion dans Pro Cycling Manager 2020. Le jeu, toujours proposé par Cyanide, permet de revivre des étapes parcours tout en gérant son équipe. En attendant la sortie, le studio propose de se joindre à la phase bêta.

Pro Cycling Manager édition 2020

Cette phase permettra avant tout aux joueurs de prendre en main le nouveau Tableau de bord. De plus, ils pourront essayer 2 nouvelles fonctionnalités : la gestion du Moral, influant les performances des cyclistes, et l’aide à la planification qui permet d’attribuer automatiquement des courses aux coureurs. Les plus fidèles de la licence pourront ainsi se rendre compte de la plus-value de ces ajouts, par rapport à Pro Cycling Manager 2019.

La bêta de Pro Cycling Manager 2020 aura lieu du 13 au 27 avril, mais pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire avant le 9 avril, en remplissant ce formulaire. Pour rappel, le jeu sera entièrement disponible sur PC le 4 juin.