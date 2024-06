Puisqu’elle a enfin réussi à se faire une place dans de nombreux salons de joueurs et de joueuses, nous pensons que c’est le bon moment pour vous proposer notre sélection des meilleurs titres à (re)découvrir sur la machine américano-japonaise. Bien entendu, celle-ci est non exhaustive, entièrement subjective et, si nous nous sommes principalement focalisés sur les productions exclusives à cette plateforme, nous avons également décidé d’y inclure des jeux third party afin de la rendre aussi variée que possible.

Notre top 3

La saga Marvel’s Spider-Man

Véritable carton critique et commercial, la saga d’action et d’aventure en monde ouvert Marvel’s Spider-Man est le principal fer de lance de la PlayStation 5. Certes, elle a officiellement démarré en 2018 sur PlayStation 4 mais c’est sur la console la plus récente de Sony qu’elle exploite tout le potentiel de son gameplay dynamique, inspiré avec brio de celui de la licence Batman Arkham, et de la beauté et la fluidité de son expérience, lorsque nous nous balançons entre les buildings de New York.

Disponible depuis fin 2020 dans une version remasterisée réunissant notamment le jeu de base et ses DLC, le premier opus met en scène un Peter Parker ayant déjà quelques années d’expérience derrière lui et devant faire face à diverses menaces troublant la tranquillité des habitants et habitantes de la ville américaine. Dans le spin-off dédié à Miles Morales commercialisé à la même date, nous y suivons ce personnage apprenant à faire usage de ses propres pouvoirs lors de ses débuts en tant que super-héros dans le quartier de Harlem. Quant à Marvel’s Spider-Man 2, il nous invite à suivre la confrontation opposant le duo à des ennemis tels que Venom et Kraven.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games étant l’un des studios PlayStation les plus actifs et performants de ces dernières années, il n’est pas surprenant de retrouver Ratchet & Clank: Rift Apart parmi les meilleurs titres de la PS5. Faisant figure d’ambassadeur de la technologie SSD embarquée par la machine, cet épisode se déroule après les événements de Ratchet & Clank: Nexus sorti en 2013. Alors que nos héros participent à une parade célébrant leurs exploits, le docteur Nefarious vient gâcher la fête en essayant de s’emparer d’un objet appelé le « dimensionnateur ». Une tentative qui se solde par l’endommagement de l’appareil, provoquant ainsi la chute des barrières entre les dimensions. Contraint de repartir à l’aventure, le duo pourra compter sur l’aide de Rivet, version féminine du Lombax, afin d’empêcher la situation de s’envenimer davantage.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Lui aussi a initialement connu son heure de gloire sur PS4 avant de la prolonger sur PS5 puis PC par l’intermédiaire, cette fois-ci, d’une Director’s Cut. Chapeauté par les créateurs des franchises Sly Cooper (ou Sly Racoon) et inFamous, Ghost of Tsushima est un action-RPG en monde ouvert qui a su séduire le public grâce à sa direction artistique retranscrivant à merveille toute la beauté et l’horreur du Japon féodal de 1274. Dans la peau du samouraï Jin Sakai, nous avons comme objectif de sauver par tous les moyens possibles une île de Tsushima en proie à l’invasion des Mongols. Une quête semée d’embûches qui mettra à mal le sens de l’honneur du protagoniste.

Outre des améliorations graphiques et techniques, la Director’s Cut proposée par Sucker Punch Productions inclut, en plus du contenu de base, le DLC standalone coopératif en ligne Legends et l’extension Île d’Iki, ajoutant un scénario inédit, de nouveaux ennemis, des mini-jeux, etc.

Nos autres valeurs sûres

Astro’s Playroom

Seule et unique production pré-installée et accessible gratuitement pour tout achat d’une PS5, Astro’s Playroom est un petit jeu de plateformes spécialement conçu pour nous faire découvrir à notre rythme toutes les fonctionnalités et technologies de la manette DualSense. Un peu plus qu’une simple démo technique malgré sa faible durée de vie, il dispose d’un gameplay varié et amusant tout en intégrant de nombreuses références permettant aux fans de retracer l’histoire de la marque américano-japonaise. Une vraie lettre d’amour à PlayStation à consommer sans modération en attendant Astro Bot, sa « suite » qui promet d’être ambitieuse et marquera un nouveau départ pour cette licence le 6 septembre prochain.

Baldur’s Gate 3

GOTY de l’année 2023, certains et certaines d’entre vous pourraient tout de même être surpris(es) de voir Baldur’s Gate 3 dans cette liste. Pourtant, le CRPG s’avère tout aussi plaisant à (re)découvrir sur PS5 que sur PC, en solo comme en coopération. Conçu par le studio belge Larian Studios à qui l’on devait déjà la série Divinity: Original Sin, il se déroule dans le célèbre univers de Donjons & Dragons, environ un siècle après les événements de Baldur’s Gate 2, un épisode développé par BioWare et sorti il y a près de 25 ans maintenant.

Par le biais d’une narration extrêmement profonde, d’un gameplay riche et parfaitement huilé, d’un lore complet et étoffé, ainsi que d’un éditeur de création de personnage poussé, le titre nous demande de suivre, et surtout d’écrire, l’épopée d’un groupe d’aventuriers et/ou aventurières auxquel(le)s les flagelleurs mentaux ont implémenté un parasite dans leurs cerveaux. Un long voyage qui affectera à coup sûr le destin des Royaumes Oubliés.

Death Stranding Director’s Cut

Lancé en septembre 2021 sur PS5 avant d’arriver quelques mois plus tard sur PC, Death Stranding Director’s Cut se présente comme la version définitive du jeu d’action et d’aventure Death Stranding commercialisé en 2019 sur PS4 par Kojima Productions, le studio du développeur japonais Hideo Kojima (P.T., Metal Gear Solid). Mettant toujours en scène le personnage de Sam Porter Bridges devant sillonner l’ensemble de l’Amérique dans le but de reconnecter socialement les personnes qui y vivent encore, elle apporte son lot d’ajouts techniques et de contenu, à l’image du 60 fps, d’équipements inédits, visant à faciliter nos livraisons, et même des courses de véhicules sur circuit. Une manière de bien nous occuper en attendant Death Stranding 2: On the Beach, programmé pour 2025.

Demon’s Souls

Après avoir redonné une énième jeunesse à Shadow of the Colossus sur PS4 en 2018, Bluepoint Games a brillamment réussi à moderniser l’expérience Demon’s Souls à travers un remake sur PS5 en novembre 2020. Non seulement il offre une refonte visuelle exemplaire du Souls-like chapeauté à l’origine par From Software en 2009, mais il se dote aussi d’autres qualités puisque le gameplay et la difficulté ont été rééquilibrés, l’interface et les menus retravaillés et la bande-son a été entièrement réorchestrée pour l’occasion. Même si un certain Elden Ring est sorti entre-temps, ce titre reste une valeur sûre du marché des action-RPG.

Final Fantasy VII Remake Intergrade et Rebirth

Si une partie du public lui préfère encore aujourd’hui sa version originale des années 90, difficile de faire l’impasse sur le remake de Final Fantasy VII chapeauté par Square Enix sur PS5. Redonnant une seconde vie tout en revisitant la mythique aventure opposant Cloud Strife et ses allié(e)s au tout-puissant Sephiroth, la série se compose pour le moment de deux épisodes aux durées de vies plus que conséquentes.

Disponible depuis juin 2021, Remake Intergrade se présente comme une édition enrichie de FF7 Remake sorti en avril 2020 sur PS4, ajoutant au contenu de base diverses améliorations techniques et surtout le DLC Intermission avec Yuffie. Quant à Rebirth, lancé fin février 2024, il s’agit de la suite directe nous emmenant notamment à la découverte d’un vaste monde ouvert composé de lieux inédits, au-delà des frontières de la ville de Midgar.

Final Fantasy XVI

Considéré par beaucoup comme potentiellement l’opus le plus clivant de la franchise nippone, Final Fantasy XVI reste un action-RPG doté de nombreuses qualités, à commencer par ses musiques et son système de combat puisant ses inspirations dans ceux des licences Devil May Cry et Kingdom Hearts. Prenant place dans un univers médiéval-fantastique sombre, nous y suivons le récit de Clive. Jeune guerrier et protecteur du Phénix, son petit frère et Emissaire de l’Archiduché de Rosalia, celui-ci va se retrouver mêlé à la lutte de pouvoir opposant les Primordiaux et les différentes nations du monde de Valisthéa. Un périple ardu qui l’amènera à se battre aux cotés de plusieurs compagnons, à l’image de Cid, Gab, Jill et son chien-loup Talgor.

God of War Ragnarök

Concluant avec brio l’arc Scandinave débuté en 2018 sur PS4, God of War Ragnarök est un jeu d’action et d’aventure qui aurait très bien pu avoir sa place sur le podium des meilleurs titres de la PlayStation 5. Attendu sur PC dès la rentrée prochaine, cet épisode se déroule quelques années après les événements de God of War. Après s’être attiré le courroux de plusieurs divinités telles que Thor, Odin et Freyja, Kratos et Atreus doivent aussi se préparer à affronter le Ragnarök, l’équivalent de la fin du monde dans la mythologie nordique. Une quête qui les poussera à réunir d’anciens et nouveaux alliés comme Tyr, le dieu de la guerre.

Gran Turismo 7

Critiqué pour des raisons amplement justifiées lors de son lancement en mars 2021, Gran Turismo 7 à su faire le nécessaire pour regagner l’amour de son public par le biais de nombreuses mises à jour gratuites et d’une version PS VR2 aboutie. Toujours développé par Polyphony Digital, ce titre revient à une mouture plus classique pour la série de jeux de course avec un contenu solo dense composé de plusieurs centaines de véhicules personnalisables à piloter sur de nombreux circuits différents, de Spa-Francorchamps à Monza, en passant par Daytona, Suzuka ou encore le Nürburgring.

Helldivers 2

Déjà écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires depuis février dernier, et ce malgré la polémique provoquée par Sony en voulant rendre la connexion au PSN obligatoire sur sa version PC il y a quelques semaines, Helldivers 2 est un très bon TPS à partager en coopération avec des ami(e)s (prenez gardes tout de même aux éventuels dommages collatéraux !). Puisant fortement ses inspirations dans les films SF américains Starship Troopers, il nous demande de tout faire pour libérer la Super-Terre et ses mondes environnants de divers envahisseurs aliens. L’occasion de montrer tout son amour pour la démocratie… à grand coup de fusil et d’armes à feu surpuissantes !

Horizon Forbidden West

Suite du très apprécié Horizon Zero Dawn commercialisé en mars 2017 sur PS4, Horizon Forbidden West a également contribué au succès de la PlayStation 5. Se déroulant environ six petits mois seulement après les événements du premier opus, l’action-RPG nous invite à retrouver Aloy, contrainte de partir pour l’ouest de cette version post-apocalyptique des Etats-Unis afin d’empêcher une potentielle nouvelle fin du monde de se produire. Un voyage qui l’amènera à croiser la route de nouveaux allié(e)s et ennemi(e)s, à l’image de la rebelle Tenakth Regalla.

Notez que si le jeu de base est aussi disponible sur PS4, son DLC Burning Shores ne l’est que sur PS5 et PC. Sorti initialement le 19 avril 2023, ce contenu additionnel nous emmène à la découverte des terres volcaniques et aquatiques de la Côte Embrasée, juste après la conclusion de la campagne principale.

Kena: Bridge of Spirits

Commercialisé depuis septembre 2021, Kena: Bridge of Spirits est une des rares pépites indépendantes présentes dans cette sélection. Chapeauté par Ember Labs, une entreprise ayant commencé comme studio d’animation en 2009 et dont le seul accomplissement jusqu’alors était un court-métrage basé sur The Legend of Zelda: Majora’s Mask en 2016, ce jeu d’action et d’aventure narratif nous propose de contrôler le personnage de Kena. Cherchant à rejoindre une montagne sacrée pour une raison inconnue, cette jeune fille pourra compter sur le soutien des Rots, des esprits à contrôler façon Pikmin, pour atteindre son objectif.

The Last of Us Part I et Part II Remastered

Entamé sur PS3 en 2013 avant de se poursuivre sur PS4 par l’intermédiaire d’un remaster en 2014 et d’une suite en 2020, le périple The Last of Us demeure une des clés de voûte de la PS5. Lancé en septembre 2022, The Last of Us Part I est un remake du premier épisode mettant en scène le célèbre duo Joel et Ellie et modernisant son gameplay, son intelligence artificielle, ses animations ainsi que ses graphismes.

Quant à The Last of Us Part II Remastered, il s’agit d’une version améliorée du second jeu d’action et d’aventure post-apocalyptique et horrifique de Naughty Dog, intégrant de légères améliorations visuelles et ajoutant essentiellement le mode roguelike Sans Retour.

Returnal

Permettant aux Finlandais de Housemarque de franchir un cap en tant que studio de développement, Returnal est un TPS/roguelike futuriste qui a surpris beaucoup de monde de part l’excellente qualité globale de son expérience de jeu en 2020. Nous confrontant constamment à un challenge exigeant mais au combien satisfaisant à relever, il nous met dans la peau de Selene, astronaute Astra et pilote du vaisseau Helios cherchant à fuir la planète Atropos sur laquelle elle s’est crashée. Pour l’y aider, il faut survivre face aux créatures hostiles présents sur notre chemin et percer les secrets entourant l’étrange signal provenant de « l’Ombre Blanche », tout en apprenant à tirer parti de la génération procédurale des lieux qui évoluent à chaque nouvelle run.

Stellar Blade

Sorti fin avril dernier, Stellar Blade est, contrairement aux apparences, un beat them all SF/post-apocalyptique solide ne s’appuyant pas uniquement sur la plastique de son héroïne pour convaincre le public. Intégrant également un gameplay très bien huilé, une mise en scène spectaculaire ainsi que des graphismes et des musiques d’excellente qualité, la première grosse production du studio coréen Shift Up Corporation nous fait incarner EVE. Définie comme un « Ange », elle a pour mission d’éradiquer jusqu’au dernier des Naytibas, des monstres responsables de la quasi-extinction de l’humanité sur Terre.

Et n’oublions pas non plus…

Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty

Réalisant à la fois un des lancements les plus chaotiques et une des plus grandes « remontada » de l’histoire du jeu vidéo ces dernières années, Cyberpunk 2077 est un très bon RPG en vue FPS basé sur le jeu de rôle papier Cyberpunk 2020 commercialisé en 1990. Après avoir créé l’apparence de V, notre personnage, par le biais d’un éditeur particulièrement poussé, nous suivons son histoire au sein de la cité futuriste de Night City. Un récit qui nous demandera de prendre de nombreuses décisions aux conséquences variées et nous fera croiser la route d’un certain Johnny Silverhand, incarné par l’acteur canado-américain Keanu Reeves (Matrix, John Wick).

En parallèle de la mise à jour 2.0 améliorant considérablement l’expérience de jeu initiale, les développeurs de CD Projekt déploient le DLC payant Phantom Liberty en septembre 2023. Ajoutant un arc scénaristique et une fin inédite à la campagne de V, cette extension nous place au cœur d’un thriller d’espionnage et politique aux côtés notamment de Songbird, une netrunner, Rosalind Myers, présidente des Nouveaux États-Unis d’Amérique (NUSA), et l’agent spécial Solomon Reed, joué par Idris Elba (Luther, Thor/Avengers, The Suicide Squad).

Deathloop

Véritable pépite en matière de level design, de direction artistique et d’ambiance visuelle et sonore, réussissant à surpasser ce que proposait par le passé la série Dishonored dans ces domaines, Deathloop est la dernière production en date d’Arkane Studios Lyon. Dans la peau de Colt, nous avons comme objectif de briser la boucle temporelle nous forçant à revivre encore et encore la même journée sur la mystérieuse île de Blackreef. Une tâche loin d’être aisée étant donné que, en plus d’avoir la mémoire en vrac, nous devons découvrir comment réussir à assassiner huit « visionnaires » et tenir tête à leurs sbires et une certaine Juliana qui veulent nous éliminer.

Elden Ring

En attendant l’arrivée de son DLC massif Shadow of the Erdtree prévu pour le 21 juin prochain, Elden Ring fait figure de renouveau pour le genre Souls-like, essentiellement grâce à l’incroyable capacité de From Software à le fusionner intelligemment avec celui des jeux en monde ouvert. Embarquant un gameplay dans la lignée de ceux des licences Dark Souls, Bloodborne et même Sekiro: Shadows Die Twice, il nous invite à parcourir les dangereuses contrées de l’Entre-Terre, peuplées de monstres et boss à terrasser, en tant que Sans-éclat, notre propre personnage personnalisable. Bien que sa touche ici reste très subtile, rappelons aussi que George R.R. Martin, écrivain américain derrière les romans Le Trône de Fer à l’origine de la série TV Game of Thrones, a contribué à la conception du lore de la production.

GTA V

Vendu à plus de 200 millions d’exemplaires, toutes plateformes confondues, depuis son lancement en 2013, GTA V (ou Grand Theft Auto V) a eu droit à sa version next-gen en 2022. L’occasion parfaite de partir à la (re)découverte de Los Santos et ses environs aux côtés de l’iconique et satirique trio de son mode Histoire, composé de Michael De Santa, Trevor Philips et Franklin Clinton, ou via le mode GTA Online, et ainsi prendre son mal en patience jusqu’à la commercialisation de GTA VI à l’automne 2025.

Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard

Succès critique et commercial malgré le climat toxique entourant sa sortie en février 2023, Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard est un RPG en monde ouvert amusant et agréable à jouer, essentiellement grâce à la façon fidèle et respectueuse dont Avalanche Software a adapté et traité dedans l’univers magique de Wizarding World. Se déroulant à la fin des années 1800, il nous propose de suivre les aventures de notre propre avatar personnalisable. Entrant directement en cinquième année à l’école de sorcellerie Poudlard, nous aurons la possibilité d’y suivre quelques cours et nouer des amitiés, tout en tentant de comprendre le lien que nous avons avec une forme de magie ancienne et combattre les forces du Mal menées par le mage noir Victor Rookwood et le gobelin Rannrock.

Nioh Collection

Disponible depuis février 2021, Nioh Collection est une compilation très intéressante pour celles et ceux souhaitant découvrir la franchise de la Team Ninja et Koei Tecmo dans les meilleures conditions. Outre le support des technologies de la DulaSense et l’apparition de modes graphiques 4K native/60 fps et 120 fps, elle a pour principale utilité de réunir l’ensemble du contenu, DLC inclus, des versions remasterisées des action-RPG de type Souls-like Nioh et Nioh 2. Pour rappel, le premier jeu met en scène le samouraï occidental William Adams dans un Japon médiéval-fantastique, à l’époque de l’ère Sengoku. Quant au second, s’il prend place à une époque et dans un univers similaire, il se déroule environ un siècle plus tôt et nous propose de créer et incarner notre propre personnage personnalisable.

Persona 5 Royal

S’il y a bien un Persona à (re)faire sur la PlayStation 5, c’est bien Persona 5 Royal. Version améliorée du J-RPG d’Atlus, initialement commercialisé en 2017, apportant une révision de l’expérience originale, du nouveau contenu et une traduction intégrale en Français, cet épisode nous invite à suivre le récit d’Akira. Fraîchement arrivé à Tokyo à cause d’un sordide événement, celui-ci va vite comprendre qu’il est en mesure de s’infiltrer dans les palais intérieurs des personnes afin de changer leurs esprits. Un don qui va l’amener à côtoyer d’autres lycéens et lycéennes au sein du groupe des Voleurs Fantômes.

Resident Evil 4 Remake

Lancé l’an dernier, Resident Evil 4 Remake est une version modernisée de l’action/survival horror sorti à l’origine en 2005. Par l’intermédiaire de divers ajouts scénaristiques, de gameplay, de contenu et d’une refonte visuelle totale sous RE Engine, Capcom propose au public de (re)vivre le périple de ce cher Leon S. Kennedy au sein d’un étrange village espagnol composé de fanatiques religieux infectés par un parasite et retenant prisonnière Ashley Graham, la fille du président des Etats-Unis.

En plus d’inclure un mode Mercenaires, notez que le jeu de base a accueilli le DLC payant Separate Ways quelques mois plus tard. Accessible sans surcout en optant pour la Gold Edition de la production, il nous explique ce que cherche à obtenir Ada Wong en aidant ponctuellement Leon en parallèle de l’histoire principale.

Rise of the Ronin

Dotés de ses propres qualités, à commencer par sa liberté d’approche et son accessibilité sans pour autant être dénué de challenge, Rise of the Ronin demeure une exclusivité sympathique du catalogue de la PS5. Commercialisé en mars dernier, cet action-RPG en monde ouvert de la Team Ninja nous fait suivre le voyage d’un ronin, un guerrier sans maître, à travers la période historique sombre et compliquée du Japon des années 1860. L’opportunité idéale pour celui-ci de faire des choix qui façonneront son état d’esprit et croiser la route de figures majeures de cette époque, telles que Sakamoto Ryoma.

Sackboy: A Big Adventure

Bien qu’il ne soit pas une référence du genre des jeux de plateformes, Sackboy: A Big Adventure reste une production agréable à faire en solo comme en coopération à deux joueurs/joueuses sur PlayStation 5. Sous les traits de Sackboy, petit personnage appartenant au lore de la série Little Big Planet, nous devons parcourir une belle variété de niveaux dans le but d’empêcher le terrifiant Vex de transformer l’univers fantastique et coloré de Patchwork Monde en une contrée désolée et aride tout droit sortie d’un cauchemar. Prenez votre courage à deux mains et accomplissez la prophétie visant à faire de vous un authentique membre de l’ordre des Chevaliers maillés.

Sea of Thieves

Environ six ans après avoir réussi à conquérir un large public malgré un lancement difficile sur PC et Xbox One en 2018, Sea of Thieves a débarqué sur PS5 le 30 avril dernier. L’occasion parfaite pour la communauté PlayStation de découvrir un des meilleurs jeux de pirates disponibles à ce jour. Jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs/joueuses, ce titre PvPvE nous invite à sillonner de dangereuses mers regorgeant de mystères et de trésors, de manière libre ou par l’intermédiaire de nombreuses missions scénarisées. Sachez que celles-ci évoluent régulièrement en fonction des saisons et ont déjà été le théâtre de diverses collaborations avec des licences célèbres telles que Pirates des Caraïbes et Monkey Island.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Prolongeant davantage le cycle de vie de la saga d’action et d’aventure imaginée par Naughty Dog, Uncharted: Legacy of Thieves Collection est une compilation très intéressante pour celles et ceux voulant (re)découvrir, en plus joli et fluide, les deux derniers titres de la série sur PS5. Dans A Thief’s End, nous suivons l’ultime périple de ce cher Nathan Drake, contraint de partir à la recherche du trésor perdu d’Henry Avery pour sauver la tête de son frère Sam qu’il croyait mort. Quant au spin-off stand-alone The Lost Legacy, il met en scène les personnages de Chloé Frazer et Nadine Ross, essayant d’acquérir un autre artefact disparu : la défense de Ganesh.

Viewfinder

Terminons cette sélection avec la production indépendante écossaise de Sad Owl Studios, Viewfinder. S’inspirant en partie du concept de Superliminal commercialisé en 2020, ce jeu d’aventure et de réflexion nous demande d’altérer notre propre perception de la réalité afin de progresser à travers une dimensions alternative censée dissimuler une machine capable de réguler les dévastatrices conditions météorologiques frappant la Terre. Pour cela, il faut apprendre à manipuler intelligemment des photos, peintures, croquis, captures d’écran, cartes postales ou encore affiches qui vont nous servir à remodeler l’environnement autour de nous selon nos besoins.

Rappelons à nouveau que la liste ci-dessus est subjective et susceptible de changer et/ou s’agrandir en fonction des futurs titres qui arriveront dans les semaines, mois et années à venir sur PlayStation 5, qu’ils s’agissent d’exclusivités ou de projets third party. N’hésitez pas non plus à nous dire si vous validez, ou non, les jeux présents ici et quelles sont pour vous les meilleures production disponibles sur la plateforme de Sony.