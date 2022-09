Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 33 : Aloy détrône Xenoblade, pour combien de temps ?

C’est la rentrée, l’actualité jeux vidéo va reprendre tranquillement ses droits avant une apogée des plus classiques pour la fin de l’année, avec des gros titres attendus comme The Callisto Protocol ou encore God of War Ragnarok pour ne citer qu’eux. L’occasion pour les titres qui se vendent bien de profiter de ces semaines de relative tranquillité avant probablement de vastes remous dans les chiffres de ventes avec la sortie de ces jeux très attendus.

Comme chaque semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, le S.E.L.L. vient de rendre public sur son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Découvrons ensemble le classement pour la Semaine 33, à savoir du 15 au 21 août 2022.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 33 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 33 :

Le classement demeure en un éternel statu quo, avec la présence quasi totale des derniers jeux signés Nintendo. Dernier ? Pas vraiment. Un jeu résiste encore et toujours à l’envahisseur, il s’agit bien entendu de Mario Kart 8 Deluxe et ses récents DLC payants (dans les deux sens du terme). Aloy d’Horizon Forbidden West revient en forme et parvient à extirper Xenobalde Chronicles 3 de la dernière place du classement, mais pour combien de temps ?

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. prépare également des classements pour chaque plateforme.

PS5

Horizon : Forbidden West Gran Turismo 7 Spider-Man : Miles Morales

PS4

F1 22 Gran Turismo 7 GTA V : Edition Premium

Xbox Series X

Forza Horizon 5 Elden Ring GTA The Trilogy – Definitive Edition

Xbox One

F1 22 GTA V : Edition Premium FIFA 22

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe Mario Strikers : Battle League Football Nintendo Switch Sports

PC

Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Années lycées Les Sims 4 : Edition standard

La semaine prochaine, vous découvrirez le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la Semaine 34, soit du 22 au 28 août 2022.