Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon part à l’aventure en vidéo

Hier soir, la cérémonie des Pégases 2023 a permis de récompenser plusieurs jeux français qui ont marqué l’année précédente, mais la soirée nous a aussi réservé quelques surprises avec des trailers inédits. C’est d’ailleurs Microids qui a ouvert le bal et pas avec n’importe quel jeu puisque l’on a pu découvrir une vraie première bande-annonce pour le jeu Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, qui nous donne un meilleur aperçu du prochain projet de Pendulo Studios.

Tintin et Milou vont voir du pays

Cette nouvelle bande-annonce permet de voir Tintin véritablement partir à l’aventure, avec quelques bouts de gameplay au passage. Le reporter en herbe et son fidèle compagnon canin vont partir en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh, mais ce voyage sera semé d’embuches et promet de nous faire beaucoup voyager dans tout l’Orient, de l’Egypte à l’Inde.

Si le gameplay devrait plutôt être basé sur l’enquête et la résolution d’énigmes, on y voit aussi quelques passages plus orientés action comme une séquence en avion qui devrait présenter une course-poursuite endiablée.

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon devrait sortir dans le courant de l’année 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, à une date encore indéterminée.