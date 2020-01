T.I.M.E Stories – Le Dossier Heiden : Notre avis sur le roman de chez Bragelonne

Alors que nous vous présentions il y a peu la révolution de T.I.M.E Stories, nous vous présentons aujourd’hui le livre, faisant la transition entre les deux cycles du jeu. T.I.M.E Stories – Le Dossier Heiden se présente dans un format poche allongé, assez inhabituel du côté de l’éditeur car entre leur format poche et leur grand format mais pourquoi pas !

Au niveau de l’auteur, on retrouve Christophe Lambert (pas l’acteur), auteur émérite avec une bonne soixantaine de titres à son actif (Les chroniques d’Arkhadie, Aucun homme n’est une île…). Originalité due au support original, le livre est coédité entre Bragelonne et Space Cowboys, éditeur du jeu de société.

Un peu de contexte s’impose d’ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent que peu/pas Time Stories, il s’agit d’un jeu de société édité par Space Cowboys dans lequel vous allez incarner des voyageurs temporel propulsés dans différentes époques afin de résoudre des mystères. Un mix entre un Doctor Who et un Assassin’s Creed en soi.

Le jeu de société est donc divisé en scénarios, eux-mêmes rassemblés en cycles. Le cycle blanc, premier cycle du jeu, s’est conclu l’an dernier par l’excellent scénario Madame, opérant un changement important de paradigme dans l’univers du jeu. Le roman se propose comme une transition entre ce cycle-là et le nouveau cycle nommé bleu ou révolution, venant de débuter avec le scénario The Hadal Project.

Plongeons-nous dès maintenant dans la lecture !

Une plongée dans l’univers T.I.M.E Stories

Qu’on se le dise tout de suite, si vous n’avez jamais joué à Time Stories, il sera difficile de vous le conseiller. L’ouvrage prend pour acquis de nombreux aspects du jeu et de son univers. Les premiers chapitres du livres arrivent à nous plonger dans cette ambiance entre science fiction et description d’organisation gouvernementale secrète.

Le style de Christophe Lambert est très efficace, avec une narration très fluide. On se retrouve avec une écriture très cinématographique tout en ne tombant pas dans l’écriture scénaristique. C’est dynamique, clair et le juste équilibre entre description et dialogue. Pour ce genre de récit en tout cas, c’est très réussi.

Concernant l’histoire, Le Dossier Heiden conte les aventures de Tess Heiden, fraîchement recrutée au sein de l’agence T.I.M.E. Au fil des différentes missions de l’agence à travers les époques, Les agents sont envoyés en mission à travers l’histoire de l’humanité et Tess s’interroge sur les réelles motivations de son employeur.

On va donc suivre principalement le point de vue de Tess au fil de l’aventure. Le personnage étant caractérisé comme « geek », le livre regorge pour le coup de nombreuses références balancées par le personnage. De James Bond à Blade Runner, toute la pop culture y passe. Un bon moyen pour situer le monde bien entendu, mais qui peut paraître par moments un peu faible concernant la caractérisation de personnage.

Une aventure haletante

Découpé en plusieurs parties, l’ouvrage est pour le coup très rapide à lire. Le style de l’auteur y étant pour beaucoup, on voit les événements se dérouler en flux continu sans nous laisser véritablement de répis. Quelques passages nous font part des pensées de Tess et de son ressenti face à la situation, mais cela ne reste que très ponctuel.

Sur la question du découpage, nous sommes sur quelque chose d’assez proche d’un film justement. Chaque chapitre représente une scène, chaque partie les actes. C’est donc quelque chose de très classique, mais qui reste efficace pour le coup. Chaque chapitre est d’ailleurs mis en avant avec une petite illustration, représentant à chaque fois un logo, un matériel que l’on retrouve dans le jeu de société original.

On se retrouve assez rapidement plongé en pleine mission, tout comme dans le jeu de plateau, avec un certain plaisir non coupable. On fait des parallèles entre les deux œuvres, on s’amuse à imaginer ce qu’aurait donné telle mission contée dans le roman et inversement. La notion de runs est d’ailleurs présente, nous rappelant cette impossibilité de réussir du premier coup un scénario dans T.I.M.E Stories.

C’est d’ailleurs au final ce que l’on retiendra le plus de l’ouvrage : le respect par rapport au matériel de base. Que ce soit dans les références aux scénarios, à l’univers, tout en nous plongeant dans une découverte quasi constante de cet envers du décor, trop peu présent dans le jeu de Space Cowboys.

Faut-il craquer pour T.I.M.E Stories – Le Dossier Heiden ?

Sur le plan du fond en lui-même, Le Dossier Heiden est un petit roman sympathique qui vous occupera quelques heures entre deux grosses lectures. Un peu comme une boisson rafraîchissante. Le récit se lit tout seul, et il s’avère très efficace. On se retrouve très rapidement plongé dans l’aventure.

La seule question qui pourrait vous faire balancer d’un côté ou de l’autre, ce serait votre rapport au jeu de société originel. Si vous avez un tant soi peu joué au matériel de base, même seulement 2-3 scénarios, Le Dossier Heiden pourra vous brancher et vous donner même envie de refaire un scénario. Pour les accrocs de Bob et de l’agence, ne vous posez clairement pas la question, foncez le lire !

Au final, même si on sent que la volonté du livre est d’être lu par tous, il est assez difficile de le voir être lu de façon totalement indépendante, tant bien même l’ouverture qui fonctionne très bien. A vous de voir si un petit roman traitant de station spatiale, voyage dans le temps et d’agence secrète gouvernementale est votre truc.