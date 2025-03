Débrief’ : Légendes Pokémon Z-A, Fable, Terminator et jeu Wonder Woman annulé

Entre l’ID@Xbox, le showcase Annapurna Interactive et le dernier Pokémon Presents, il y avait énormément de jeux à découvrir cette semaine. Cette actualité relativement joyeuse n’efface pas pour autant la débâcle qui est en train de se produire chez Warner Bros, avec la fermeture de pas moins de 3 studios et l’annulation du jeu Wonder Woman. On vous résume tout dans ce debrief en un peu plus d’une dizaine de minutes (car le programme était chargé), histoire de saisir l’essentiel de ce qu’il s’est passé la semaine dernière.