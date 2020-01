T.I.M.E Stories revient et fait sa révolution

Cela fait plusieurs mois que nous vous en parlions, mais il est enfin arrivé ! T.I.M.E Stories Revolution est là. Également appelé Cycle Bleu, cette nouvelle version vous proposera un beau renouvellement autant dans le fonctionnement du jeu mais aussi dans sa gamme de produit. On fait un tour du propriétaire ?

Une expérience totalement renouvelée

Après un premier cycle qui aura autant conquis les amateurs de narration que fait grincer les dents, Time Stories souhaite faire sa révolution ici en chamboulant une bonne partie de ce qui représentait l’œuvre ludique. Exit le plateau de jeu et le matériel en commun, ici chaque boîte est unique et contiendra tout le matériel nécessaire pour jouer.

Certaines choses restent les mêmes. On retrouve le même principe de jeu original de voyager au travers de panoramas. On retrouvera donc cette progression bien particulière au titre de base. Mais pour tout ce qui l’entourera, vous verrez des changements que nous avons trouvé bienvenus !

Les nouveautés de T.I.M.E Stories Revolution

Tout d’abord, le système de run n’existe plus ! Eh oui, plus besoin de relancer 3 ou 4 fois sa partie pour voir le bout de l’histoire. Cela rend ainsi l’expérience moins répétitive, pas beaucoup moins condensée, tout en réussissant à garder la notion de choix à faire. Vous aurez en lieu et place une ressource, l’Azrak, qui rythmera vos choix et vos échecs.

Autre évolution de la formule, les combats ont été refaits en se séparant de dés pour des modificateurs grâce à des cartes. On garde l’aspect aléatoire mais moins frustrant car on peut le quantifier et le calculer très simplement. Et si on ajoute à cela une toute nouvelle mécanique de dialogue unique entre chaque personnage et les PNJ de l’aventure, on a un résultat vraiment convaincant !

A savoir que nous avons joué uniquement à The Hadal Project, premier scénario du cycle bleu, sans la boîte expérience, vous permettant d’avoir un fil rouge entre chaque scénario. Un scénario avec une durée de vie conséquente qui fonctionne très bien et s’avère très efficace !

T.I.M.E Stories Revolution est pour la rédaction d’ActuGaming la suite incontournable au jeu original. Que vous ayez fait ou non le cycle blanc, ce nouveau cycle remplit toutes ses promesses et propose une formule bien pensée et beaucoup plus facile à acheter et à ramener en soirée. On prend un scénario par-ci par-là comme on peut suivre l’ensemble du cycle. Un incontournable, sans hésitation.