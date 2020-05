The Wonderful 101 Remastered : Du retard pour l’édition physique

Ce n’est un secret pour personne, la situation actuelle rend les choses compliquées pour l’industrie du jeu vidéo. Entre les événements annulés (notamment le tant attendu E3 2020) et les sorties repoussées (RIP Ghost of Tsushima), tout le monde est à la même enseigne. Parmi les victimes, on compte un certain The Wonderful 101 : Remastered, dont les éditions physiques prendront du retard.

La version dématérialisée sera à l’heure

La bonne nouvelle, c’est que l’édition non physique du jeu ne sera pas affectée par la situation compliquée que vivent consommateurs comme industries. En effet, Platinum Games a confirmé que The Wonderful 101 : Remastered sortira bel et bien le 22 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch, du moins sur les marchés virtuels. Ainsi, pas de souci à se faire si vous l’attendiez de pied ferme et êtes près à faire cette concession.

Mais comme pour beaucoup d’autres titres, ce Remaster ne sera pas en capacité de livrer ses éditions physiques à l’heure. Ainsi, le développeur a annoncé une nouvelle date pour celles-ci, fixée au 30 juin pour l’Amérique du Nord et au 3 juillet pour l’Europe.

Notez par ailleurs que ceux ayant investi dans le financement participatif et choisi une copie physique du titre seront les premiers touchés, et recevront à priori leur édition à la fin juin. Néanmoins Platinum Games tient à ce que chacun puisse jouer en temps et en heure, et distribuera à ceux-ci un code Steam. Ce dernier devrait être envoyé par mail avant la sortie officielle du titre.

Rendez-vous le 22 mai sur Steam, sur le PlayStation Store et sur l’eShop de la Nintendo Switch pour découvrir ce que vaut The Wonderful 101 : Remastered.