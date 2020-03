The Wonderful 101 Remastered dévoile un nouveau trailer

Un mois après avoir annoncé sa date de sortie, The Wonderful 101 Remastered montre ses héros et héroïnes en action dans un nouveau trailer d’une minute chrono.

Une lutte acharnée contre les méchants aliens

Bien qu’assez courte, la vidéo permet tout de même d’avoir un léger aperçu du jeu et de son gameplay dans sa version modernisée. Pour rappel, le titre de PlatinumGames propose aux joueurs de prendre les commandes de 101 personnages qui vont devoir tout donner pour empêcher les extraterrestres d’envahir leur monde.

The Wonderful 101 Remastered sera disponible le 22 mai prochain en Europe sur PC, via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch.