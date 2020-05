The Wonderful 101 Remastered : Quel poids pour l’édition Switch ?

Ce n’est un secret pour personne, la Wii U est un échec commercial cuisant pour Nintendo, tandis que sa Switch est tout le contraire : un véritable succès. Ainsi, quelques unes des réussites critiques de l’une ont la chance de voyager vers l’autre pour profiter d’un nouvel auditoire. C’est par exemple le cas de Mario Kart 8 ou de Donkey Kong Country : Tropical Freeze, et prochainement ce sera au tour de The Wonderful 101. Le titre de Platinum Games a même droit à une parution sur PC et PS4, un grand luxe alors qu’il n’était pas loin de l’oubli.

Faut-il faire de la place sur votre Switch ?

Ce week end, nous abordions un problème que The Wonderful 101 : Remastered n’est pas le seul jeu à subir : le retard de ses éditions physiques. Néanmoins, Platinum Games se veut rassurant sur le point de sa sortie dématérialisée, le titre sortira bien à l’heure, et les actionnaires Kickstarter ne seront pas laissés pour compte. Voilà pour le rappel de l’actualité récente du titre.

Quant aux possesseurs de Switch, ils seront peut-être heureux d’apprendre que The Wonderful 101 : Remastered, dans son édition dématérialisée, ne prendra pas l’intégralité des 32 malheureux Go de leur disque dur. En effet, on l’apprend via l’eShop, le soft ne pèsera que 7,6 Go. Ce qui est déjà pas mal pour le support, vous en conviendrez peut-être. Quoi qu’il en soit, rendez vous le 22 mai prochain pour découvrir ce que vaut cette version améliorée.