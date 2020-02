The Wonderful 101 Remastered dévoile sa date de sortie

Bonne nouvelle pour ceux qui ont backé The Wonderful 101 Remastered sur Kickstarter, l’attente ne sera pas très longue avant la sortie du jeu. Certains diront qu’il s’agit d’un miracle dans le monde du financement participatif…

Wonderful news

Puisque la campagne est largement réussie avec déjà 1,7 million de dollars ramassés, pas besoin d’attendre sa fin officielle pour annoncer la date de disponibilité du jeu. En Europe, on pourra donc retrouver Wonder-Red le 22 mai 2020. La date de la vidéo est la date américaine (le 19 mai) et étrangement le Japon sera à la traîne avec une sortie le 11 juin.

Grosse journée donc pour PlatinumGames qui annonçait ce matin son Project G.G que l’on nous présente comme la dernière partie d’un triptyque débuté par Viewtiful Joe et Wonderful 101. En attendant d’en savoir plus sur ce prochain jeu, vous pourrez donc réviser avec The Wonderful 101 Remastered qui sortira ainsi le 22 mai sur PlayStation 4, Switch et PC.