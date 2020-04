Les deux dernières grosses exclusivités PS4 à venir, The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, se voient aujourd’hui dotées de nouvelles dates de sortie après les nombreuses embûches rencontrées par Sony en raison de la pandémie. Les dates se bousculent mais le blog officiel PlayStation met les choses au clair.

Moins long que ce que l’on attendait

En définitive, malgré le caractère incertain concernant The Last of Us Part II, celui-ci sortira le 19 juin prochain. Initialement prévu pour le 29 mai, il ne s’agit donc finalement que d’un simple report de quelques semaines.

Ghost Tsushima, quant à lui, était attendu pour le 26 juin prochain, mais il est finalement reporté au 17 juillet. Sans doute pour ne pas que les deux titres ne se chevauchent de trop. Les sorties des deux derniers géants du constructeur japonais sont tout de même assez proches, on imagine que les plans concernant la communication autour de la PS5 auront précipité les choses.

On ne sait pas si cela a un lien, mais des fuites pour The Last of Us Part II traînent désormais sur la toile. Des spoilers majeurs sur l’histoire circulent alors encore une fois, faites bien attention en vous baladant sur les différents réseaux.