The Wonderful 101 : Remastered sera jouable à la PAX East 2020

Il y a quelques jours, PlatinumGames nous a fait la bonne surprise d’une campagne Kickstarter pour The Wonderful 101. Un financement qui s’avère être un réel succès puisque différents paliers ont déjà été validés et le montant récolté ne cesse de grimper. Pour les joueurs qui sont sur le sol américain, la bonne nouvelle, c’est qu’il pourra être testé très prochainement.

D’autres informations tomberont

Le studio vient d’annoncer sa présence à la PAX East 2020 qui se déroule du 27 février au 1er mars à Boston. Une démo sera présentée et sera jouable sur place et les joueurs pourront prendre en main la version Nintendo Switch. On peut donc s’attendre à quelques séquences de gameplay supplémentaires au cours dudit week-end.

Mais ce n’est pas tout puisque le développeur organise un panel intitulé « 101 choses que vous ne savez pas sur PlatinumGames ». Celui-ci se déroulera le 29 février en soirée, de 19h à 20h, heure française. Si l’on aura sans doute beaucoup d’anecdotes sur le studio, on peut peut-être espérer quelques secrets de développement ou même des informations sur les trois autres projets encore non annoncés.

Rappelons que The Wonderful 101 : Remastered sortira sur PC, PlayStation 4 et Switch courant avril.