The Wonderful 101 : Remastered annoncé avec une campagne Kickstarter

Platinum Games vient de lancer une campagne de financement via Kickstarter pour redonner sa chance à The Wonderful 101. Sorti initialement sur Wii U, le titre n’avait malheureusement pas trouvé un public suffisamment conséquent. La faute à une Wii U pesante ? Le succès de la campagne risque de nous donner un petit indice.

Le compte ouvert ce week-end était donc bel et bien officiel.

The Wonderful 101 : Remastered sur Switch, PC, et PS4 selon la somme récoltée

The Wonderful 101 : Remastered pourrait donc arriver sur différentes plateformes selon la somme récoltée à savoir :

50 000$ pour qu’il sorte sur Switch

250 000$ pour qu’il sorte sur PC via Steam

500 000$ pour qu’il sorte sur PS4

On imagine que la Xbox One est sans doute concernée à un palier supérieur non dévoilé (une partie des objectifs est floutée). A l’heure où l’on écrit ces lignes, la page a déjà récolté près de 205 000$, la version Switch est donc désormais validée.

Un désir d’indépendance de la part de Platinum Games

Dans la FAQ de la page Kickstarter, le studio précise avoir lancé cette initiative afin de réaliser leur rêve de toujours : publier leurs jeux eux-mêmes. The Wonderful 101 est présenté comme un symbole du studio voulant créer des titres uniques. Cela leur permet aussi d’élargir leur public en multipliant les plateformes. En outre, la FAQ précise que ce remaster aura du contenu supplémentaire.

Il faut également souligner que Nintendo aurait été très conciliant avec le studio concernant ce portage.

La récompense ultime : être bloqué sur Twitter par Hideki Kamiya

Là ou d’autres campagnes proposent une tonne de goodies ou des dîners au restaurant avec les développeurs pour les grosses sommes, Platinum Games sait jouer avec humour des petits running gags appréciés de la communauté. Ainsi, l’une des récompenses (pour une donation d’environ 92€) est d’être bloqué sur Twitter par Hideki Kamiya. En effet, l’homme est connu pour ce réflexe presque systématique avec des fans trop tatillons pour résumer grossièrement.

The Wonderful 101 : Remastered est prévu pour cet avril, en cas de succès de la campagne, sur PS4, Switch, et PC.