Il faut croire que PlatinumGames ne s’était pas trompé en se lançant dans l’aventure Kickstarter. Seulement quelques heures après avoir lancé le projet lié au remaster de The Wonderful 101, le studio a déjà récolté la première somme maximale demandée.

Hideki Kamiya va devoir bloquer beaucoup de monde

Il n’a pas fallu patienter bien longtemps avec que The Wonderful 101 : Remastered amasse des centaines de milliers de billets verts. En une poignée d’heures, le titre a validé sa sortie sur Switch, mais aussi sur Steam et sur PlayStation 4 en dépassant la somme de 500 000 € sur Kickstarter. A l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, le projet est actuellement à 540 000 €, et cela n’est pas prêt de s’arrêter.

Le studio s’attendait certainement à ce succès, puisque de nouveaux paliers ont été dévoilés. Le premier, à 1 million d’euros, permettra d’ajouter un mode Time Attack au remaster. Dès que les 1,5 millions d’euros seront dépassés, c’est une nouvelle aventure en 2D qui sera dévoilée, et qui se concentrera sur le personnage de Luka.

Au rythme où les contributions affluent, ces paliers devraient être atteints dans les prochains jours, voire même les prochaines heures. The Wonderful 101 : Remastered sera donc disponible sur PC, PlayStation 4 et Switch dès le mois d’avril.