PlatinumGames tease ses projets Platinum 4

Plus tôt dans la journée, PlatinumGames lançait son site Platinum 4 pour teaser son avenir. On ne sait pas exactement ce que cela cache en dehors de 4 cases à remplir. La première est d’ailleurs déjà dévoilée puisqu’il s’agit du Kickstarter pour Wonderful 101.

PlatinumTooManyGames

Le studio continue de lancer des projets dans tous les sens. On rappelle que l’on attend déjà Babylon’s Fall et ne parlons même pas de Bayonetta 3 pour ne froisser personne. On suppose que vu les gros morceaux toujours à terminer, les trois autres projets teasés ici ne seront pas (tous ?) des jeux AAA. Cela confirme tout de même la volonté prendre de l’ampleur et de ne plus dépendre d’éditeurs.

C’est la suite logique de l’investissement de Tencent il y a quelques semaines. Mais aussi le souvenir probablement toujours douloureux de Scalebound annulé par Microsoft. Dans tous les cas, il faudra encore patienter pour les trois autres annonces puisque chacune d’elles est accompagnée d’un vague « Coming soon ». 2020 sera donc une année très chargée pour PlatinumGames, au moins au niveau de la communication…