The Waylanders sortira en accès anticipé le 16 juin sur Steam

Annoncé cette nuit à l’occasion du Summer of Gaming organisé par IGN, The Waylanders, le RPG tactique de l’entreprise espagnole Gato Studio, sera disponible en accès anticipé le 16 juin prochain sur PC via Steam contre la somme de 34,99€ (une réduction de -10% est prévue au lancement).

Un beau casting côté scénario

Se déroulant dans un univers où la mythologie celte y a une très grande place, le titre vous proposera dès mardi prochain d’explorer huit contrées celtiques et médiévales en prenant le contrôle d’un groupe de personnages qui peuvent appartenir à cinq races différentes : Humain, Fomoire, « Mourian », Loup-garou et Gobelin.

Lors du lancement de l’accès anticipé, dont la durée de vie est estimée entre dix et douze de jeu, vous aurez le choix entre six classes de base : Guerrier, Gardien, Voleur, Ranger, Sorcier/Mage et Guérisseur. Des centaines de compétences pourront également être débloquées pendant la partie. Quant aux combats, en plus d’être stratégiques, ils vous permettront de fusionner des combattants entre eux afin de créer des formations avancées diverses et variées.

S’inspirant de titres phares comme Dragon Age Origins et Baldur’s Gate, le scénario du RPG a été écrit et supervisé par de grands noms de l’industrie vidéoludique tels que Emily Grace Buck, Chris Avelone et Mike Laidlaw. En plus d’inclure des romances, il peut se terminer de différentes façons en fonction des choix que vous ferez pendant votre périple. Notez aussi que la bande originale du jeu a été composée par Inon Zur (Fallout).

The Waylanders pourrait sortir officiellement d’ici début 2021 avec un total de quarante zones à explorer pour une durée de vie finale de quarante heures de jeu. Au cours de l’accès anticipé, les développeurs ajouteront plusieurs fonctionnalités comme l’artisanat, les quêtes de loyauté, les classes avancées (une trentaine sont prévues) et les langues supplémentaires, dont une traduction française.