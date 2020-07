Aperçu The Waylanders – Rencontre avec les dieux celtes

Une mythologie assez peu représentée dans la sphère vidéoludique, c’est bien la mythologie celtique. Si d’autres mythologies, telles que nordique, égyptienne, grecque ou encore nippone connaissent de beaux jours, il faut dire que les Celtes n’ont que rarement droit à un chapitre. Mais une nouvelle production compte bien changer la donne. Et le titre qui va tenter de le faire n’est autre que The Waylanders.

Développé par Gato Studio, ce soft se présente comme un RPG tirant ses inspirations de licences très connues telles que Dragon Age et Baldur’s Gate pour ne citer que ces deux-là. Actuellement, le titre est en early access, le moment idéal pour jeter un premier coup d’œil à ce que le studio espagnol a à nous proposer.

Une chouette entrée en matière ?

Aussi loin que l’on puisse se souvenir, The Waylanders avait été présenté lors de la Gamescom 2019. Si le premier teaser avait su attirer l’attention de quelques professionnels du milieu, la suite fut bien plus silencieuse puisque l’on n’a presque plus entendu parler du soft. Pourtant, le concept a de quoi plaire, puisque l’on parle tout de même de la rencontre entre les humains et les dieux, sujet qui ne manque jamais de trouver son public.

Mais The Waylanders, c’est avant tout prendre la route afin d’affronter gobelins, druides et moult autres créatures et entités ancrées dans la mythologie celte. Bien évidemment, il ne s’agit pas que de cela non plus puisque d’autres thématiques, telles que le voyage temporel, sont aussi de la partie. Un cocktail explosif plutôt surprenant, qui ne manque pas d’ajouter du piment dans la narration du titre, tant cet élément peut amener des revirements de situation intéressants.

Autre élément qui permet à cet opus de sortir du lot, c’est son aspect combat en temps réel, mêlé à de la pause stratégique. C’est une combinaison qui fonctionne très bien et qui a déjà fait ses preuves. Cela permet au joueur de prendre quelques instants afin de réfléchir à la meilleure action à mener ensuite. Par contre, ne vous attendez pas non plus à du combat stratégique au tour par tour grâce à cette pause, nous en sommes loin !

Encore du travail !

Le souci avec l’early access de The Waylanders, c’est que la proposition faite par les développeurs est encore loin d’être terminée. Si le studio souhaite pouvoir sortir son titre dans le courant de l’année 2020, on peine à comprendre comment cela serait possible, tant le travail qu’il reste à fournir est colossal. Il manque la majorité du scénario, pas mal de cutscenes proposées sont à retravailler, sans compter celles qui sont pour l’instant encore manquantes.

Si Gato Studio semble plein de bonne volonté, nous sommes face à un RPG qui pourrait rester un long moment en développement avant de parvenir à sortir définitivement. Certes, beaucoup d’amour est présent au sein de l’équipe qui s’occupe du soft, mais cela ne suffit pas pour faire un jeu complet et réussi. Nul doute que la version finale le sera, mais la route est encore longue avant d’y parvenir. 2020, c’est un objectif bien trop gourmand…

Après tout, pas mal de bugs sont aussi de la partie et quelques crashs sont à prévoir durant l’aventure. Si les premières minutes de jeu sont captivantes, on se retrouve rapidement sorti de l’immersion à cause des manquements de cette version preview, ce qui est très dommage. L’équipe derrière le titre aurait dû travailler un peu plus avant de proposer le titre à l’achat, surtout qu’il n’est pas donné (actuellement plus de 30 € sur Steam).