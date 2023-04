The Thaumaturge, un RPG aux airs de Disco Elysium

The Thaumaturge est présenté comme un jeu doté d’une narration élaborée ainsi que d’un système d’enquêtes et de combats singuliers. Nous avons eu l’occasion d’assister à une présentation d’une heure par quelques membres de l’équipe de développement et ce que nous avons pu observer est assez intriguant. Débriefons ensemble ces nouvelles images mais, avant toute chose, rappelons que le jeu que nous avons découvert lors de cette présentation est toujours en développement. Certains aspects sont donc amenés à évoluer et plusieurs éléments n’étaient tout simplement pas encore présents.

Un RPG Sombre

La présentation à laquelle nous avons assistée était principalement centrée sur le gameplay. Les informations que nous disposons sur le scénario sont donc minces mais nous savons déjà que l’histoire personnelle de Wiktor occupera une place très importante dans le jeu. Le protagoniste croisera la route de plusieurs figures historiques. Ainsi, nous avons eu la surprise de rencontrer Rasputin mais nous ignorons à quel point sa présence sera importante dans le scénario principal.

Dans le prologue, Wiktor est amené à enquêter sur un incendie. En tant que thaumaturge, ce dernier a la capacité de percevoir les émotions des gens qui l’entourent mais aussi de “ressentir” les objets. Cette perception, qui est l’un des points essentiels du gameplay, se manifeste à l’écran par une aura rouge, qui flottera notamment autour des objets pouvant révéler des informations utiles. L’investigation sera un volet important de l’expérience de jeu.

Les thaumaturges sont des magiciens capables de percevoir et de capturer les salutors, des créatures démoniaques n’ayant pas de forme physique et se nourrissant des traumatismes des Hommes. Wiktor pourra choisir de les aider ou de les manipuler afin d’arriver à ses fins. Les développeurs nous ont confié s’être inspirés de plusieurs mythes (notamment de mythes balkaniques) pour imaginer ces démons. Nous avons été assez séduits par l’esthétique sombre de The Thaumaturge. Les jeux de lumière sont bien rendus. Toutefois, l’animation des visages manque un peu de finesse pour le moment.

Les combats se déroulent au tour par tour. Grâce à ses capacités de thaumaturge, Wiktor peut prévoir les attaques de ses adversaires. Il sera donc indispensable d’anticiper les mouvements ennemis pour élaborer la stratégie la plus efficace. Au début, la palette d’attaques possibles est assez limitée mais elle devrait s’agrandir avec le temps. Wiktor a également la capacité d’appeler durant les combats les salutors qu’il a capturés auparavant, ce qui permet d’accéder à de nouvelles attaques spécifiques.

Au fil de l’aventure, Wiktor gagne des points de développement à dépenser dans l’une des quatre voies suivantes : cœur, action, esprit ou parole. Les cinématiques sont ponctuées de dialogues à choix multiples et certaines répliques ne sont accessibles que si vous avez investi suffisamment de points compétences dans le bon arbre. Les développeurs nous ont confirmé que ces choix allaient avoir des conséquences sur la fin du jeu. En effet, en fonction des décisions de Wiktor, le joueur pourra découvrir différents dénouements. Cela laisse donc présager une bonne rejouabilité.