Project Vitriol : Un nouveau RPG narratif annoncé par Fool's Theory et 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine…)

Très présent lors des conférences diffusées dans le cadre du Summer Game Fest, notamment pour annoncer les titres The Invincible et The Alters durant le PC Gaming Show, 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine…) a visiblement encore une petite surprise en réserve à nous montrer. Fin de semaine dernière, l’éditeur polonais a teasé Project Vitriol, un nouveau RPG narratif « profond et moralement ambigu » destiné à un public averti.

Plus d’infos prévues pendant l’été

Développé par Fool’s Theory, un studio que vous connaissez peut-être pour son travail sur Seven : The Days Long Gone et qui a aidé ou aide actuellement à la conception d’autres productions comme Divinity: Original Sin II, Baldur’s Gate III, Outriders et Gord, ce titre prendra place à Varsovie, au début du XXe siècle, sous le tsarisme impérial russe. Un lieu et une époque où « la réalité, le folklore, l’énergie et le mysticisme se sont rencontrés dans un melting-pot. »

D’après Jakub Rokosz, PDG et chef de projet au sein de l’entreprise polonaise, l’expérience nous plongera à la découverte de « la dimension ésotérique de la réalité, cette partie sombre du monde que la plupart d’entre nous ne voient pas et dont nous n’avons même pas conscience de son existence. »

Très mystérieux, Project Vitriol se dévoilera davantage pendant l’été. Notez que, pour le moment, aucune plateforme ni fenêtre de sortie n’a été partagée par les développeurs. A suivre.