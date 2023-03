Accueil > Actualités > The Texas Chain Saw Massacre viendra faire rutiler sa tronçonneuse le 18 août

Se basant sur le film Massacre à la tronçonneuse sorti en 1974, The Texas Chain Saw Massacre entend bien nous faire suer à grosses gouttes de sueur froide avec un jeu multijoueur asymétrique où l’on pourra incarner les survivants ainsi que Leatherface en personne. Jusqu’ici, le studio Sumo Nottingham avait simplement précisé que le jeu serait disponible courant 2023, mais le dernier trailer en date vient nous donner quelques précisions supplémentaires.

Une bêta en approche

Le studio a donc choisi de diffuser chez IGN une nouvelle bande-annonce de son jeu d’horreur, certes pas bien longue mais plutôt violente, tandis que la date de sortie du titre a été partagée dans la foulée. C’est donc le 18 août prochain que The Texas Chain Saw Massacre nous fera revivre ce terrible événement sanglant.

Mais d’ici là, il sera tout de même possible de tester le jeu en avance. Pour bien se préparer, Sumo Nottingham prévoit de sortir un test technique, autrement dit une bêta, qui aura lieu le 25 mai prochain. Si vous souhaitez essayer le titre avant sa sortie, gardez donc l’oeil ouvert.

The Texas Chainsaw Massacre est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, il sera aussi directement intégré dans le Game Pass dès sa sortie, donc le 18 août.