Test The Texas Chain Saw Massacre – Un véritable massacre ?!

Les fans de l’horreur l’attendaient au tournant dès son annonce, surtout les adorateurs et adoratrices de l’homme fou à la tronçonneuse. The Texas Chain Saw Massacre a fait son apparition dans notre catalogue rempli de jeux d’horreur le 15 août dernier. Mais à l’heure où un certain Dead by Daylight est une référence du genre horreur coopératif en joueur contre joueur, est-ce qu’une petite place est disponible pour The Texas Chain Saw Massacre ?

Conditions de Test : Nous avons joué au jeu sur PC par le biais du Xbox Game Pass pendant une quinzaine d’heures afin de faire le tour de toutes les possibilités qu’il propose.

Dead by Daylight like ?

Développé par Sumo Nottingham et édité par Gun Interactive, le même éditeur que le regretté Friday 13th : The Game, The Texas Chain Saw Massacre se base sur la licence du même nom, Massacre à la tronçonneuse dans la langue de Molière. Le soft est un jeu de type joueur contre joueur et il sera souvent comparé à son concurrent Dead by Daylight, car les deux titres ont beaucoup de similitudes dans leur mécanique de gameplay.

En plus d’arborer des graphismes agréables à l’œil, Texas Chain Saw Massacre propose aux joueurs et joueuses d’incarner soit un survivant (victime) ou un tueur (famille) à l’instar de DBD. De ce fait, Chain Saw est un jeu asymétrique à 7 joueurs, où contrairement à son concurrent, les parties se construisent avec 4 victimes qui doivent s’échapper des griffes de 3 membres de la famille dont le légendaire Leatherface.

Concernant le gameplay, celui-ci se déroule exclusivement à la troisième personne que ce soit en tant que tueur ou survivant, là où dans DBD le tueur se retrouve à jouer à la première personne. Cette différence peut s’avérer minime au premier abord, mais on se rend vite compte que jouer un tueur à la troisième personne offre une différence majeure à son concurrent en offrant un champ de vision et une approche différente du gameplay à Texas Chain Saw.

Chainsaw Man et sa famille

Les habitués de Dead by Daylight ou des jeux de ce genre ne seront pas perdus en ce qui concerne le gameplay de ce The Texas Chain Saw Massacre, car nous sommes sur la même construction. En effet, les survivants doivent s’échapper de la carte pour gagner, et les tueurs ont pour but d’empêcher leurs proies de fuir en les traquant puis en les exécutant pour remporter la partie.

Pour ce faire, les survivants devront remplir divers objectifs pour avancer sur la carte et réussir l’exploit de fuir la famille. Vous commencez obligatoirement dans la cave de Leatherface et vous devez l’explorer pour trouver divers objets comme des crochets qui servent à déverrouiller des portes pour voir la lumière du jour, du soin pour régénérer sa vie, ou bien des armes en os pour attaquer par surprise les différents membres de la famille.

Ensuite, une fois arrivé à l’étage, une nouvelle phase d’évasion démarre car en plus de devoir échapper à Leatherface vous devez faire face à deux membres de la famille qui veulent votre peau. Mais de la même manière qu’au sous-sol, vous devrez accomplir divers objectifs pour pouvoir quitter la demeure familiale pour de bon. Alors que, du côté de la famille il y a deux types de gameplay.

Premièrement, le joueur qui incarne Leatherface commence dans la cave au côté des survivants, alors que les deux autres joueurs qui incarnent les membres de la famille commencent directement à l’extérieur de la demeure et ne peuvent pas se rendre au sous-sol tant que le grand-père n’est pas réveillé. Grand-père qui a une importance capitale dans le gameplay de tueur car c’est grâce à lui que vous réussirez à trouver plus facilement vos victimes.

En effet, en donnant du sang au grand père, celui-ci va monter en niveau et permettre de débloquer des capacités qui peuvent par exemple dévoiler les emplacements des victimes à travers la map. En plus de nourrir grand père, les tueurs doivent entretenir la demeure pour ralentir la fuite des survivants, en posant des pièges, fermant des portes, et en bloquant divers accès.

Ça tronçonne tout, sauf la progression…

Si le gameplay est jouissif et fun, il faut constater que la redondance s’installe très rapidement comme un certain Friday 13th avant lui. Il est clair que le jeu tente d’apporter des approches différentes pour renouveler constamment son gameplay, mais malheureusement cela ne fonctionne pas et l’ennui arrive rapidement. Surtout lorsque nous jouons les membres de la famille en dehors de Leatherface, car il peut arriver régulièrement de faire des matchs en ne croisant aucun survivant et passer son temps à courir et nourrir grand-père.

Cependant, côté survivant il est clair qu’on ne s’ennuie quasiment jamais car le fait d’avoir des approches différentes pour s’enfuir offre un certain renouvellement entre chaque partie, à part le fait d’apparaître tout le temps dans la cave de notre petit Leatherface. Par contre le soft est bien trop brouillon dans les premières heures et le restera par la suite dans certains domaines, notamment l’arbre de compétences qui est une horreur totale.

En effet, on a le droit à l’un des pires arbres de compétences et de leveling qu’il puisse exister dans le genre. Pour exemple, dans Dead by Daylight notre personnage monte en niveau par le biais de points de sang que l’on utilise dans sa toile pour débloquer divers objets et compétences, et la toile est divisée sous forme de pages pour clarifier la progression.

Alors que dans Texas Chain Saw Massacre, l’arbre de compétence est une immense toile qui se divise en plusieurs chemins, et pour dépenser des points il faut d’abord les gagner en montant notre progression globale de joueur, et elle monte très lentement. En plus, à chaque niveau nous ne gagnons que cinq points à dépenser mais cela n’est malheureusement pas le pire.

En effet, il faut savoir que chaque personnage a une compétence qui lui est propre, mais les atouts débloqués dans l’arbre, eux, sont les mêmes pour chaque survivant. Cependant chacun d’eux a son propre arbre de compétence à monter pour aller chercher ces fameux atouts. Ce qui fait que, même si vous débloquez un atout sur un perso il faudra aller le chercher sur un autre.

A notre humble avis, il aurait été plus simple de faire un système de progression à la Dead by Daylight où chaque personnage a un arbre avec des compétences uniques. Mais également une progression où il est possible de monter le niveau de personnage indépendamment du niveau global du joueur ou de la joueuse afin d’avoir une meilleure expérience de progression et éviter ce côté brouillon.

Syndrome Friday 13th: The game en vue ?

Le plus gros point noir du soft est son cruel manque de contenu pour maintenir les joueurs et joueuses. On a le droit uniquement à trois cartes au lancement qui se ressemblent d’ailleurs toutes dans leur manière de s’échapper. Chez la concurrence c’est certes la même construction entre chaque partie à coup de générateur à réparer, mais il y a ce petit ingrédient magique qui donne envie de relancer une partie pour affronter un nouveau tueur dans ce catalogue gargantuesque de psychopathes fous, pour monter nos divers rangs.

Actuellement, seuls les skins que nous débloquons à force de jouer avec les divers personnages sont les réels intérêts majeurs à revenir lancer une nouvelle partie, à l’heure où les parties classés et les prestiges font la renommée de son concurrent. Cela dit, un nouveau membre va bientôt rejoindre la famille de Leatherface pour trucider les petites victimes qui osent s’aventurer dans la demeure de Chainsaw Man.

Cependant, on ne sait pas si avec ce nouveau perso on verra l’arrivée d’autres ajouts pour garnir le jeu en nouveautés car, il en a cruellement besoin. Surtout dans un monde où Dead by Daylight est là avec sa nouvelle mise à jour qui inclus la saga Alien, et surtout où l’on retrouve également Leatherface en tant que tueur. Cela serait totalement ironique que l’éditeur perde la licence de notre tueur à la tronçonneuse comme pour Jason en son temps, et que ce dernier reste sur Dead by Daylight.