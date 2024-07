The Plucky Squire nous fait encore saliver devant son gameplay mais ne nous donne pas de date

Du petit page au guerrier de l’espace

Cette nouvelle vidéo de gameplay se concentre sur l’utilisée du jetpack, ou plutôt sur la fusée que notre héros Jot va aider pour en reconstruire une autre. 3 minutes de vidéo qui mettent bien en évidence la richesse de la proposition de The Plucky Squire, qui jongle entre la 3D et la 2D sans problème et qui offre des constamment de nouvelles façons de jouer, comme cette séquence façon shoot’em up où notre protagoniste joue les gros bras avec sa sulfateuse.

Et avec tout ça, difficile de ne pas attendre encore plus The Plucky Squire. Malheureusement, pas de date de sortie à l’horizon pour le moment, même si le studio promet que cela arrivera bientôt. Peut-être lors de la Gamescom ?