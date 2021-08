The Outlast Trials annonce le report de sa sortie à 2022 via un trailer de gameplay

Annoncé il y a presque deux ans et initialement prévu pour cette année 2021, The Outlast Trials voit sa sortie s’éloigner. Red Barrels, dans le cadre de l’Opening Night Live de la Gamescom 2021, a effectivement annoncé que le prochain opus de leur licence survival-horror sortira finalement l’an prochain.

Un peu de gameplay pour se consoler

Heureusement, la mauvaise nouvelle ne vient pas seule et un trailer de gameplay permet de nous faire patienter en se plongeant quelques secondes au milieu de l’atmosphère oppressante et sordide, caractéristique de Outlast, et prenant part cette fois durant la Guerre Froide.

Au programme, toujours autant de salles sombres et ensanglantés, d’expériences glauques, d’individus menaçants et armés à vos trousses, ainsi que de dangers à surmonter, que ce soit en solo, ou accompagné d’autres joueurs.

La vidéo rappelle que les extraits ne reflètent pas encore la qualité finale du titre et que l’ensemble reste susceptible d’être modifié, d’ici la sortie de The Outlast Trials en 2022, donc.