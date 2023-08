Le jeu de survie The Lord of the Rings: Return to Moria arrivera le 24 octobre sur PC et PS5, mais prend du retard sur Xbox

La Moria ouvrira ses portes en octobre

Préparez-vous à explorer les ruines de la Moria avant la fin de l’année, puisque The Lord of the Rings: Return to Moria arrivera bien en 2023, et plus précisément le 24 octobre. Du moins, sur PS5 et sur PC, en format dématérialisé.

Pas de panique, le jeu est toujours prévu sur Xbox mais cette version a pris un peu de retard et est maintenant planifiée pour le début de l’année 2024, sans date plus précise pour le moment. Une édition physique est aussi prévue sur PS5, mais elle n’arrivera pas avant le 5 décembre.

C’est donc un jeu de plus à rajouter au mois apocalyptique d’octobre de cette année, même si ce jeu peut au moins se reposer sur la fanbase de la licence du Seigneur des Anneaux pour espérer se démarquer des grosses sorties Au moins, si vous comptez prendre le jeu sur Xbox ou en physique sur PS5, vous aurez un peu plus de temps pour le voir venir.