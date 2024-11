Grâce à Satisfactory et The Lord of the Rings: Return to Moria, Embracer se porte bien et revend l’un de ses studios mobiles

Le bon filon a été trouvé

On retiendra surtout deux éléments du dernier bilan financier d’Embracer. La première, c’est que les dernières sorties en date sont plutôt satisfaisantes, notamment avec Satisfactory qui est entré dans sa version 1.0 et qui a obtenu des résultats supérieurs aux attentes. Même chose pour The Lord of the Rings: Return to Moria, qui a surpassé de peu les prévisions qui étaient faites à son sujet.

En revanche, Disney Epic Mickey: Rebrushed apparaît comme le vilain petit canard puisque le groupe indique que le jeu « a bien été reçu mais les ventes numériques sont plus faibles que ce qui était espéré ».

La deuxième chose à retenir, c’est qu’Embracer Group a décidé de revendre le studio Easybrain, seulement trois ans après l’avoir acheté. Easybrain est une entreprise qui est spécialisée dans le développement de jeux mobiles, et qui devait donc aider Embracer à renforcer sa position sur le marché. Et on parle ici d’une société qui a du poids, puisqu’elle a été cédée en échange de 1,2 milliard de dollars à Miniclip.

Un nom qui était autrefois racheté à un site web permettant de jouer à de nombreux jeux flash, et qui s’intéresse maintenant au mobile. Une sacrée somme qui devrait permettre à Embracer de sortir un peu la tête de l’eau, et, espérons-le, virer moins de personnes dans les mois à venir. Surtout avec des sorties comme Kingdom Come: Deliverance 2 à l’horizon.