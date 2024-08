The Lord of the Rings: Return to Moria sortira le 27 août prochain sur Xbox Series et Steam, accompagné d’une grosse mise à jour

Une mine !

The Lord of the Rings: Return to Moria avait déjà connu quelques retards pour la version PS5, sortie plusieurs semaines après la version PC. Aujourd’hui, l’éditeur North Beach Games et le studio Free Range Games annoncent enfin l’arrivée des versions Xbox Series et PC via Steam, qui manquaient à l’appel.

Le jeu de survie sera donc disponible le 27 août prochain sur ces plateformes et profitera d’une petite baisse de prix durant une période limitée pour atteindre les 19,99€. Pour accompagner cette sortie, les développeurs annoncent également une mise à jour en or appelée « The Golden Update » pour les versions PS5 et PC via Epic Games Store. Voici ce qu’elle apporte :

Mode Sandbox : Disponible auparavant en version bêta, le mode Sandbox est désormais accessible à tous. Il permet une exploration et une expérimentation indépendantes dans la montagne, utilisant un système de génération procédurale pour créer des mondes variés à chaque partie. Ce mode, non linéaire et peu dirigiste, est recommandé aux joueurs expérimentés.

