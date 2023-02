Accueil » Actualités » The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom devrait être le jeu Nintendo le plus lourd pour votre Switch

Avec une nouvelle bande-annonce épique qui a eu de quoi donner quelques frissons aux fans de la licence, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a conclu le dernier Nintendo Direct avec maestria. Nintendo est enfin prêt à nous en dire un peu plus sur son jeu le plus attendu de cette année 2023, et le constructeur n’a pas tardé pour ouvrir les précommandes partout dans le monde suite à cette dernière présentation. Cela nous a ainsi permis de découvrir quelques détails sur cette suite, notamment son poids, qui promet d’être massif. Du moins, pour un jeu Nintendo.

Préparez vos cartes SD

On est désormais habitués à voir passer des jeux demandant plus de 80 Go d’espace libre sur le disque dur de nos consoles et de nos PC. Evidemment, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’est pas de cette trempe puisqu’il sort sur une machine à la capacité de stockage réduite, même s’il faut tout de même signaler qu’il devrait occuper pas mal d’espace.

Comme souligné sur Reddit (repris par VGC), le site japonais de l’eShop a mentionné la taille du jeu, tout comme d’autres antennes des sites de Nintendo. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pèserait ainsi environ 18,2 Go, ce qui est donc un peu plus lourd que les 14,4 Go de Breath of The Wild. Ce qui en fait donc le jeu Nintendo first-party le plus lourd de toute la console, ce qui est compréhensible étant donné qu’il reprend beaucoup d’éléments du premier épisode, tout en agrandissant la carte d’Hyrule.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch. L’édition standard est déjà en précommande.