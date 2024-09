Où acheter The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom au prix le plus bas ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut donc facilement trouver le jeu en dessous de la barre des 45 € dans la plupart des enseignes, soit un prix nettement plus abordables que les 59,99 € demandés en temps normal. Ces prix pourront cependant vite évoluer étant donné qu’il s’agit parfois d’offres de lancement, valables uniquement quelques jours.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est uniquement disponible sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet déjà disponible.