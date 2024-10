Le JRPG The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 sortira chez nous le 14 février 2025

Le cadeau idéal pour la Saint-Valentin

L’éditeur n’avait pas précisé de date lors de l’annonce de l’arrivée du deuxième opus sur notre territoire, mais c’est aujourd’hui chose faite. On apprend que The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 sera disponible chez nous dès le 14 février 2025. C’est avec une nouvelle bande-annonce doublée en anglais que l’on découvre cela.

L’attente entre la sortie du premier épisode et cette suite ne sera donc pas très longue, du moins si on oublie que les deux titres sont disponibles au Japon depuis un bout de temps. On aurait cependant pas dit non à patienter un peu plus longtemps si cela permettait d’ajouter une traduction française, mais ce n’est malheureusement pas dans les plans.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 est prévu sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Rappelons aussi que cette longue saga touche désormais presque à sa fin, si l’on en croit les propos du réalisateur Toshihiro Kondo.