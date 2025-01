The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 s’offre non pas une, mais deux démos à télécharger dès maintenant

Deux essais réservés aux consoles PlayStation

Ces deux démos vont permettre de faire le point sur l’histoire d’un côté, et sur les combats de l’autre. Dans la première, on découvre ainsi le tout début du jeu, qui présente les prémices de la nouvelle aventure de Van Arkride, qui doit le conduire à Edith à la recherche d’un certain « Grendel Cramoisi ». Votre progression dans cette démo pourra ensuite être transférée vers le jeu final.

Vient ensuite une seconde démo qui prend place un peu plus loin dans le récit, et qui sert avant tout à illustrer le système de combat. Vous vous trouverez au sein du donjon Märchen Garten avec deux équipes prédéfinies pour mieux découvrir les subtilités de ce nouvel épisode, et naturellement, vos données de cette démo ne pourront pas être transférées.

Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le PlayStation Store pour télécharger ces démos, qui ne sont visiblement pas accessible sur PC ni sur Switch. The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 sortira quant à lui dans sa version complète le 14 février.