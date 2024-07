The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II arrivera chez nous dès le début d’année 2025

La suite ne nous fera pas attendre trop longtemps

L’attente fut longue pour que The Legend of Heroes: Trails through Daybreak nous parvienne, et NIS America a décidé d’accélérer un peu le rythme pour faire plaisir à la communauté occidentale de la licence. Si vous jouez en ce moment même au premier épisode, sachez que vous pourrez retrouver sa suite très prochainement puisque The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II sera disponible dès le début de l’année 2025 en Occident. Aucune date précise n’a encore été communiquée

Sorti au début de l’année 2023, ce second épisode fait suite au premier The Legend of Heroes: Trails through Daybreak tout en introduisant de nouveaux visages au casting. Le spriggan Van Arkride reprend du service pour enquêter sur un massacre au sein du Central Intelligence Department, dans lequel une unité complète a été décimée. Le point de départ d’une aventure qui va de nouveau bousculer la république de Calvard.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II est prévu sur PC via Steam, PS4, PS5 et Nintendo Switch.