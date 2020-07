The Last of Us Part II : la doubleuse d’Abby harcelée sur Twitter

Alors que les réseaux sociaux, notamment Twitter, sont très régulièrement le siège de harcèlement et de menaces en tout genre, c’est cette fois Laura Bailey, la doubleuse d’Abby dans The Last of Us Part II, qui en fait les frais.

Antagoniste d’Ellie dans The Last of Us Part II, dont nous éviterons de vous spoiler la raison, le personnage d’Abby ne fait pas l’unanimité auprès de certains joueurs. Alors que la fin du titre (toujours sans spoilers) laisse le joueur à sa propre réflexion, dans un monde où rien n’est blanc ou noir, Laura Bailey a malgré tout fait les frais du manque d’intelligence et de recul d’une certaine frange des joueurs en étant la victime d’un véritable pugilat.

Man. I try to only post positive stuff on here… but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.

Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu

— Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020