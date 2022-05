The Last of Us : Le remake PS5 serait bien en route pour sortir en 2022

On se demande encore si un remake de The Last of Us aurait un grand intérêt étant donné que le jeu n’a même pas encore 10 ans, mais visiblement, Sony et Naughty Dog pensent que oui (on imagine qu’il a forcément un intérêt financièrement parlant). Les rumeurs autour de ce projet se multiplient, et ont été une nouvelle fois confirmées par Jeff Grubb dans le dernier numéro du Kinda Funny Gamecast, relayé par VGC.

Joel et Ellie de retour dès cette année ?

Lors de l’émission, le journaliste de Venture Beat, qu’on ne présente plus et qui a été une source fiable durant ces dernières années, déclare que le remake de The Last of Us devrait sortir sur PS5 dès cette année 2022. Il évoque alors la toute fin de l’année, et s’estime être plutôt confiant à propos de cette période de sortie.

Ce qui va donc dans le même sens que les autres rumeurs, notamment celles partagées il y a quelques mois par l’insider Tom Henderson. Si Sony prévoit de communiquer avec un State of Play ou un PlayStation Showcase au mois de juin, on imagine que l’officialisation se fera à ce moment, si la rumeur est vraie. Mais avec les informations diffusées par un testeur chez Naughty Dog, on a désormais plus trop de doutes.