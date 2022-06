Summer Game Fest : Une grosse annonce PlayStation Studios a déjà fuité

Attentions, spoilers ! N’allez pas plus loin si vous souhaitez conserver la surprise. Le Summer Game Fest de ce soir promet de réserver bien des surprises, malgré le fait qu’il devrait se concentrer sur des jeux qui ont déjà été annoncés. Mais évidemment, comme avant toutes les grosses présentations, il y a des fuites, et si certaines peuvent être discutables dans la manière où elles ont été obtenues, d’autres sont plus « amusantes », dans la mesure où elles proviennent d’erreurs internes. C’est le cas d’un jeu de Sony aujourd’hui, qui devait se montrer ce soir lors du Summer Game Fest, mais qui a fuité quelques heures avant avec la mise en ligne de sa page sur le magasin PlayStation Direct.

Une autre fuite au compteur

The Last of Us Part I (PS5 standard/Firefly Edition) up for preorder at PS Direct ($69.99/$99.99) https://t.co/HTMHHsMi6v trailer: https://t.co/dumiWe62Kj pic.twitter.com/I7HNA3wD2X — Wario64 (@Wario64) June 9, 2022

C’est donc une belle bourde du PlayStation Direct qui est à noter aujourd’hui, étant donné qu’elle révèle tout ce qu’il faut savoir sur un jeu dont on ne doutait plus vraiment de l’existence.

The Last of Us Remake est donc bien une réalité, ou plutôt The Last of Us Part I, histoire de mieux coller à l’appellation du deuxième épisode (en attendant la Part III ?).

Ce remake est conçu pour la PlayStation 5 et aura évidemment droit à des visuels améliorés, mais aussi à un gameplay ajusté et plus moderne selon les dires du PlayStation Direct, ainsi qu’à des options d’accessibilités supplémentaires.

Rendez-vous ce soir pour avoir la vraie officialisation du titre.