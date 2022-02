La série The Last of Us ne sera pas diffusée en 2022, rendez-vous en 2023

Alors que Uncharted fait ses débuts aujourd’hui même sur grand écran, une autre saga de Naughty Dog se prépare à avoir droit à son adaptation. La série The Last of Us, portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie, est actuellement en plein tournage, et beaucoup de fans s’attendaient à voir la série débarquer en fin d’année, ce qui était assez optimiste. C’est Casey Bloys, directeur des programmes chez HBO qui vient doucher tout espoir en annonçant que la série ne verra pas le jour cette année.

Un tournage qui prend beaucoup de temps

A l’occasion d’un interview avec le site Deadline, qui visait à faire un point sur le contenu que produit HBO, le sujet de la série The Last of Us est naturellement venu dans les discussions. Lorsqu’une potentielle date de sortie a été demandée à Casey Bloys, ce dernier indique clairement que la diffusion n’est pas prévue avant l’année prochaine :

« Ce ne sera pas diffusé en 2022, ils sont toujours en plein tournage au Canada. J’imagine que vous allez la voir en 2023. J’ai vu quelques premiers épisodes et je suis vraiment excité. Craig [Mazin] a fait Chernobyl pour nous, c’était un scénariste et un réalisteur fantastique. Ce que j’ai vu a l’air incroyable alors j’ai hâte, mais ça ne sera pas pour 2022. »

Etant donné que le tournage est censé se terminer au début de l’été, même si certains épisodes sont plus ou moins bouclés, une sortie en 2022 semblaient effectivement presque impossible à tenir pour une série de la sorte. Il faudra donc espérer pour que l’on puisse voir le résultat de cette adaptation dès la première moitié de 2023, en croisant les doigts.