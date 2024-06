The Last of Us : La saison 2 de la série de HBO n’aura que 7 épisodes, mais une saison 4 est déjà évoquée

HBO veut faire durer sa nouvelle poule aux œufs d’or

Comme on pouvait s’y attendre, la saison 2 de la série TV ne devrait pas couvrir l’ensemble de The Last of Us Part II, l’intrigue de ce dernier étant bien plus massive que celle du premier jeu. Une saison ne suffira pas, surtout si elle comporte moins d’épisodes que la saison 1. Craig Mazin peut aujourd’hui confirmer que cette saison 2 de The Last of Us n’aura droit qu’à 7 épisodes, contre 9 pour la première.

Une décision motivée par un découpage bien précis du second jeu, mais aussi pour mieux préparer la suite. On nous prévient malgré tout que l’un des épisodes de cette saison devrait être massif niveau durée. Mais le regard des réalisateurs est déjà tourné vers la saison 3 de la série, qui, là encore, ne suffira pas pour couvrir l’entièreté de l’histoire que Mazin et Druckmann veulent raconter. Autant dire qu’une saison 4 est déjà dans les esprits, et ce même si la saison 3 promet d’être bien plus conséquente que la saison 2 :

« Nous ne pensons pas que nous pourrons raconter l’histoire même en deux saisons [2 et 3] parce que nous prenons notre temps et empruntons des chemins intéressants, ce que nous avons fait un peu dans la saison 1 également. Nous pensons qu’il sera presque assuré que – tant que les gens continueront à regarder et que nous pourrons continuer à faire plus – la saison 3 sera considérablement plus longue. Et en effet, l’histoire nécessitera peut-être une saison 4. »

Préparez-vous donc à des détours dans la suite de la série, ce que la saison 1 avait déjà su faire avec brio. Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir la saison 2, qui sera donc un peu plus courte.