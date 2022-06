Accueil » Actualités » The Entropy Centre, un jeu de réflexion et d’aventure, remontera le temps en 2022 sur PC et consoles

Si vous avez manqué le Future Games Show du samedi 11 juin, vous avez certainement loupé quelques annonces. Parmi les jeux présentés dans cette conférence liée au Summer Game Fest (dont notamment Bramble: The Mountain King), nous avons pu (re)découvrir un titre annoncé il y a environ 6 mois mais qui a bien changé depuis, The Entropy Centre.

Sur une planète inconnue, notre héroïne, Aria, va devoir user de dispositifs, dont son gant, qui servira entre autre à manipuler des objets et leur faire remontrer le temps, dans le but de s’échapper d’une station spatiale en plein effondrement en résolvant des énigmes retors. Développé par le studio Stabby Games et édité par PlayStack, le jeu, qui fait forcément penser à Portal ou encore Relicta, est attendu pour cette année sur PC et les deux générations de consoles.

Retour vers le futur ?

Dans le trailer de ce jeu de puzzle à la première personne, nous apercevons notre fidèle ami qui devra vous suivre tout au long de votre aventure, ASTRA, une intelligence artificielle très puissante qui vous permettra de scanner l’environnement tout en vous permettant de remonter le temps afin de remettre les objets à leur place initiale et ainsi pouvoir passer et se frayer un chemin à travers les salles pour atteindre le centre de l’installation et ainsi trouver une explications à tous ces phénomènes.

Pour rappel, The Entropy Centre est attendu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S dès cette année. La page Steam du jeu est disponible pour plus d’informations ou pour l’ajouter à votre Wishlist.