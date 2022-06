Bramble: The Mountain King refait une apparition dans le Future Games Show pour nous montrer son gameplay

Annoncé l’année dernière lors du IGN Expo, Bramble: The Mountain King de Dimfrost Studios et édité par Merge Games, nous a honoré de sa présence lors de la conférence Future Games Show du 11 juin (qui nous a aussi permis de découvrir des nouvelles de Bright Memory Infinite ou Tinykin notamment) afin de nous donner des nouvelles et nous montrer son gameplay.

Il s’agit d’un cinematic platformer, une aventure sombre et horrifique inspirée du folklore scandinave, dans laquelle il nous faudra explorer des terres tout simplement somptueuses mais terriblement dangereuses, dans l’espoir de sauver notre sœur enlevée par un horrible troll. Au programme, des rencontres avec de multiples boss humanoïdes coriaces dans un jeu qui promet de nous glisser des sueurs froides.

Qui a les chocottes ?

Dans ce nouveau trailer présenté par une certaine Ellinor Moren, membre de l’équipe artistique du jeu, nous en apprenons beaucoup plus sur l’histoire d’un des boss qui sera présent dans Bramble: The Mountain King (Bramble que l’on traduit littéralement par Ronce), qui n’est autre que Nacken. Ce monstre était un passionné de musique mais n’était pas du tout apprécié de la communauté.

Pour se venger d’être autant raillé et rejeté, il s’est mis à jouer des morceaux de violons qui consumèrent tous les habitants des environs y compris la femme qui était secrètement amoureuse de lui. Il finit par s’isoler et par mourir noyé dans un lac où il faisait venir d’autres voyageurs pour leur jouer ses morceaux démoniaques. Nous serons alors confrontés à cet homme sinistre pendant notre traversée de ce lac, promettant une séquence intense..

Le site officiel indique par ailleurs que l’on incarnera Olle, un jeune homme, et que dans le monde de Bramble « vous devez faire attention quand vous avancez et quand vous vous cachez. De nombreuses bêtes affamées et méchantes se cachent dans ces forêts et ces grottes. Surveillez votre arrières…. Faites appel à l’Étincelle du Courage, un fragment enchanté qui vous donne les dons dont vous avez besoin pour endurer les pièges et les épreuves sur votre chemin. Combattez les créatures horribles que vous rencontrerez de différentes manières uniques ».

A noter que Bramble: The Mountain King sortira a été repoussé à début 2023 sans plus de précisions sur PC et consoles, sans que l’on sache lesquelles toutefois. Vous pouvez dors et déjà ajouter le jeu à votre Wishlist sur Steam.