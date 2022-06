The Entropy Centre

The Entropy Centre est un jeu d'aventure et de réflexion où l'on suit le périple d'une jeune femme nommée Aria, qui peut manipuler des objets ainsi que le temps à l'aide d'un gant spécial. Elle doit alors résoudre des énigmes afin de s'échapper d'une station spatiale qui s'écroule, et peut compter sur l'aide d'ASTRA, une intelligence artificielle qui peut scanner les environs et l'aider à bouger les objets.