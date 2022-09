Accueil » Actualités » The Entropy Centre : Le jeu d’aventure et de réflexion sortira le 3 novembre sur PC et consoles

Présent en juin dernier lors du Future Games Show, The Entropy Centre devrait sortir comme prévu d’ici la fin de l’année. En effet, comme l’indique le dernier trailer à l’humour décalé partagé hier par Stubby Games et Playstack, le jeu d’aventure et de réflexion aux inspirations Portal et Relicta arrivera le 3 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Une démo disponible dès maintenant sur Steam

En plus d’officialiser la nouvelle, le fondateur du studio britannique Daniel Stubbington a profité de l’occasion pour annoncer, par l’intermédiaire d’un communiqué relayé en partie par Gematsu, qu’une démo du titre est disponible gratuitement et dès maintenant sur Steam. Une belle opportunité de se faire une petite idée de ce que le jeu, mettant en scène Aria et l’IA ASTRA, a dans le ventre.

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir The Entropy Centre sur PC et consoles.