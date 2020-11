The Dark Pictures Anthology: House of Ashes est officiellement annoncé

Alors que l’on vient tout juste de découvrir The Dark Pictures Anthology: Little Hope, sorti il y a quelques jours, l’anthologie continue de s’agrandir avec House of Ashes. Une fausse surprise, étant donné que beaucoup de joueurs ont pu découvrir l’existence du jeu dans le dernier titre.

Un troisième opus pour la saga

Au moins, cette fois c’est Bandai Namco qui annonce officiellement les choses en compagnie de Supermassive Games. Ce nouvel opus mettre en scène une histoire inédite, avec de nouveaux personnages.

L’intrigue prendra place en Irak en 2003, et nous racontera les mésaventures d’une unité militaire coincée dans une embuscade, qui se retrouve en plein milieu des ruines d’un temple sumérien, avec, forcément, tout un tas d’horreurs à découvrir.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes est prévu pour sortir en 2021, certainement durant la seconde moitié de l’année, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.