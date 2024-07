Tony Pankhurst, l’acteur qui prêtait son visage au Conservateur dans les The Dark Pictures, est décédé

L’acteur nous a quitté le 9 mai dernier mais Supermassive Games – qui produit les jeux The Dark Pictures – nous a appris sa disparition seulement hier. Une page lui rendant honneur a été publiée par sa famille avec la possibilité d’effectuer un don à l’établissement Hospice in the Weald, comme l’indique GameSpot.

Tony Pankhurst avait 67 ans et s’il avait travaillé au cinéma et à la télévision pendant plusieurs années, il était surtout connu chez nous comme étant le Conservateur, seul personnage à apparaître dans tous les épisodes de la saga de Supermassive. Il ne jouait pas directement cet homme énigmatique, puisque c’est Pip Torrens qui doublait et effectuait la motion capture, mais ce sont bien ses traits que l’on voit à l’écran avec un modèle 3D qui est basé sur lui.

On ne sait pas si le studio souhaite maintenant continuer à utiliser l’image de Tony Pankhurst dans les futurs jeux de la saga, dont le prochain pourrait bientôt faire parler de lui. Toutes nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.

We are all saddened to hear of Tony Pankhurst's passing. He was the face of The Curator, and we loved working with him. 🤍 pic.twitter.com/ZZQbeViE8S

